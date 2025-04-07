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Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

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İsrail, bu sabah Gazze'de, görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak onları diri diri yaktı. Dünyada ilk kez gazeteciler bu şekilde topluca katledildi. İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor.

İsrail, bu sabah Gazze'de, görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak onları diri diri yaktı. Dünyada ilk kez gazeteciler bu şekilde topluca katledildi. İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor.

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır: SAATLER 19.00'U GÖSTERDİĞİNDE ANA HABER BÜLTENLERİMİZE BU HABERLE BAŞLAYALIM VE DUYURURKEN EKRANLARIMIZI 1 DAKİKA BOYUNCA KARARTALIM. Çünkü bu artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırıdır!

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar

Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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