Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, içeride arama başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken jandarmanın belediye binasındaki çalışmaları devam ediyor.
Adana'da jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon başlattı. Belediye binasına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken bina içerisinde arama çalışmalarına başladı.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILIYOR
Operasyon kapsamında belediye binası önünde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, içeride arama gerçekleştiriyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki çalışmaları devam ediyor.