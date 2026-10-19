Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Haber Videosunu İzle
Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, içeride arama başlattı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken jandarmanın belediye binasındaki çalışmaları devam ediyor.

Adana'da jandarma ekipleri, Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon başlattı. Belediye binasına gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken bina içerisinde arama çalışmalarına başladı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILIYOR

Operasyon kapsamında belediye binası önünde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, içeride arama gerçekleştiriyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 247 sitede yayınlandı.
Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

Ülke diken üstünde: Göstericiler simge heykele de sarı yelek giydirdi
Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!

Bir tarafta dans, bir tarafta yangın: İki görüntü de aynı şehirden

Haberler.com
2000

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısv79ptwtpr:

vizyonu,hizmeti olmayan sadece ideolojik oy alan bir ilçe,bir belediye ama fon meselesi çözülmeden bu operasyonun anlamı ve önemi yok gibi…

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsmanlı Devleti:

İyi o zaman, operasyon yapmasınlar çalmaya devam etsinler. Müstahak bize herşey müstahak.

yanıt8
yanıt8
Haber YorumlarıZafer Aşık:

Eeee, gündem değişmeli, çamur atılmalı, polis yerine jandarma o da ilginç...

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıReis:

ya borsada yatırımcı ve şirket fonu şirket kâr/zarar vaad eder yatırımcı fon alır risk vardır şitket birinci derece suçlu folandıran yatırımcı suça iştirak etmiş mi araştırılıyor şitket yöneticileri tutuklu bu olay siyasi değil ki depremden siyaset dolandırıcılık üzerinden siyaset düşününe araştırma yapana cevap orda alakası olmayan insanları suça bulaştırmaya çalışıyorsunuz siyasiler de yapıyor menfaatleri için

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

millet inanmıyor bunlara

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReis:

sen inanmıyorsun diye soyulalım mı :) şikayet eden bir vatandaş bir çalışan şahit savcı inceler gerek görürse operasyon yapar delil olay vardır yat alan belediye başkanı var senin umurunda mı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Ulkeyi soyul sogana cevirmisler tik yok bunlar ha bire belediyelere operasyon

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKağan ÖZMEN:

Artık inandırıcı gelmiyor. Milletin sesi çıkmadıkça her hafta bir yerlere çökülüyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi zor da olsa yendi

Süper Lig'de gecenin maçında tam 3 gol! Zor da olsa kazandılar
Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü

Fenerbahçe'nin rakibinde ortalık karıştı: Kendi oyuncusuna ateş püskürdü
3 ayda herkes onu tanıdı, Premier Lig'den talipleri çıktı

3 ayda herkes onu tanıdı, İlhan için İstanbul'a geliyorlar
Isparta'da kanyonda mahsur kalan 14 İHH gönüllüsünden biri öldü! 13 kişi için zamanla yarış

Kanyona inen 14 dağcıdan biri öldü! 13 kişi dronla bulundu
Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol

Harikasın çocuk! Geceye yine damgasını vurdu
Yüzüne estetik yaptırdı ama boşa

Estetik skandalı! Kadının son hali bomba
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek

Protestoların alevlendiği Fransa'da Macron'dan çok sert tehdit
Hakkında yakalama kararı vardı! Emir Sarıgül teslim oldu

Baba Sarıgül duyurdu! Yakalama kararı olan Emir Sarıgül'den haber var
Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini şimdiden açıkladı