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Batman'da 8. kattaki balkondan düşen iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi

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Batman'da 8. kattaki balkondan düşen iki çocuk annesi kadın yaşamını yitirdi
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Batman’da balkonda halı çırparken dengesini kaybederek 8. kattan düştüğü ileri sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30 yaşındaki kadının iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Batman'da bir binanın sekizinci katındaki balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

8. KATTAN DÜŞTÜ

Gültepe Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'ndebulunan binanın sekizinci katındaki dairede ikamet eden Esra I. (30) balkondan düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi Esra I.'nın halı silkelerken dengesini kaybederek düştüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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