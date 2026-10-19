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Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

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Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar
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Türkiye kıyılarına yakın konumuyla dikkat çeken Yunanistan’a ait bir ada, 5 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı. Turkuaz koyları, üç doğal plajı ve büyük ölçüde bozulmamış doğasıyla öne çıkan Strongylo Adası, Ege’de özel bir yaşam alanı arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek özelliklere sahip.

  • Yunanistan'ın On İki Ada bölgesindeki Strongylo Adası, yaklaşık 219 bin metrekare yüzölçümüyle 5 milyon dolar fiyatla satışa çıkarıldı.
  • Patmos'un kuzeyinde, Lipsi yakınlarında Arkoi ada grubunda yer alan adada üç doğal plaj, eski bir eve ait taş kalıntılar ve bir kuyu bulunuyor.
  • Adaya yalnızca özel tekne veya su taksisiyle ulaşılabiliyor; yapılaşma izinlere, su ve elektrik bağlantıları da ayrıca değerlendirmeye bağlı.

Yunanistan’ın On İki Ada bölgesinde bulunan ve Türkiye’nin Ege kıyılarına yakın konumuyla dikkat çeken Strongylo Adası satışa çıkarıldı. Yaklaşık 219 bin metrekarelik yüzölçümüne sahip ada için 5 milyon dolar fiyat biçildi. Üç doğal plajı ve büyük ölçüde bakir kalmış yapısıyla öne çıkan ada, özel mülk ya da turizm projesi geliştirmek isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. 

ÜÇ DOĞAL PLAJI BULUNUYOR

Patmos’un kuzeyinde, Lipsi Adası yakınlarında yer alan Strongylo, Arkoi ada grubunun bir parçası. Yaklaşık 219 bin metrekarelik alana sahip adanın doğal yapısı büyük ölçüde korunmuş durumda.

Satış ilanında adada üç doğal plaj bulunduğu belirtiliyor. Bunlardan biri yaklaşık 110 metre uzunluğunda, kumlu ve korunaklı bir kıyıya sahip. Adanın yapılaşmadan uzak görünümü, özel bir konut ya da üst düzey bir ekoturizm tesisi geliştirmek isteyenler için öne çıkarılan özellikler arasında yer alıyor.

Ancak adada yapılabilecek yapılaşmaların imar kuralları, izinler ve ilgili kurumların onaylarına bağlı olduğu belirtiliyor. Satış ilanında yer alan proje olanakları, herhangi bir inşaatın kesin olarak onaylandığı anlamına gelmiyor.

ESKİ EV KALINTILARI VE KUYU BULUNUYOR

Adada eski bir eve ait taş kalıntılar ve bir kuyu da bulunuyor. Satış ilanında doğal su kaynağından ve yakındaki Marathos üzerinden elektrik şebekesine bağlanma ihtimalinden söz ediliyor.

Bununla birlikte, su ve elektrik olanaklarının fiilen kullanılabilirliği, bağlantı maliyetleri ve altyapı ihtiyaçlarının ayrıca değerlendirilmesi gerekiyor. Adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilmesi de olası yatırım planlarında dikkate alınması gereken unsurlar arasında.

ULAŞIM TEKNEYLE SAĞLANIYOR

Strongylo’ya özel tekne veya su taksisiyle ulaşılabiliyor. Yakındaki Leros Adası, Atina’ya hava ulaşımı sağlarken Patmos ve Lipsi de bölgedeki diğer adalara geçiş için alternatifler sunuyor.

Bölge; yüzme, yelken ve On İki Ada çevresindeki koyları keşfetmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ancak adanın izole konumu, turizm yatırımı planlayanlar açısından ulaşım, su temini, elektrik ve inşaat lojistiği gibi konuların ayrıntılı biçimde planlanmasını gerektiriyor.

JOHNNY DEPP İLE DE ANILMIŞTI

Strongylo Adası, geçmişte Hollywood oyuncusu Johnny Depp ile ilgili haberlerle de gündeme gelmişti. 2015 yılında bazı Yunan ve uluslararası medya kuruluşları, Depp’in adayı 4,2 milyon avroya satın aldığını bildirmişti.

Bununla birlikte adanın günümüzdeki sahibinin kim olduğu ve Depp’in mülkle hâlen bir bağlantısının bulunup bulunmadığı netlik kazanmış değil. Bu nedenle geçmişteki satın alma haberleri, adanın bugünkü mülkiyet durumunu tek başına ortaya koymuyor.

Strongylo için ilan edilen satış fiyatı 5 milyon dolar. Adanın gelecekte özel bir yaşam alanına mı yoksa turizm amaçlı bir projeye mi dönüştürüleceği, alıcının planlarının yanı sıra mülkün hukuki durumu ve gerekli izin süreçlerine bağlı olacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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