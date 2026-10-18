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Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe

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Galatasaray'da Lille deplasmanı öncesi büyük endişe
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Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına çıkacak Galatasaray'da gözler Fransa'daki protestolara çevrildi. Sarı-kırmızılılarda maç öncesi Fransa'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ekim Çarşamba günü TSİ 19.45'te Pierre Mauroy Stadyumu'nda Lille ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Fransa'daki protestolar ve toplumsal olaylar nedeniyle Galatasaray taraftarları maçın güvenliği konusunda endişe duyuyor ve karşılaşmanın başka bir yere alınmasını talep ediyor.
  • UEFA ve Fransız makamlarından maç güvenliğine ilişkin açıklama yapılmazken, Galatasaray kafilesi planlandığı gibi Salı günü Fransa'ya hareket edecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. 

GALATASARAY'DA GÜVENLİK ENDİŞESİ

Pierre Mauroy Stadyumu’nda TSİ 19.45'te başlayacak olan bu kritik mücadele öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve protestolar güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

PROTESTOLAR MÜCADELEYİ ETKİLEYECEK Mİ?

Fransa genelinde geniş çaplı sokak eylemlerine dönüşen protestolar esnasında yaşanan gerginlikler, karşılaşmanın oynanacağı ortamla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mevcut güvenlik şartlarında karşılaşmanın oynanmasının riskli olabileceğine dikkat çekerek maçın farklı bir yere alınması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

GALATASARAY SALI GÜNÜ FRANSA'YA GİDECEK

Ortaya çıkan soru işaretlerine ve endişelere rağmen UEFA ya da Fransız makamları tarafından müsabakanın güvenliği ile ilgili bir açıklama yapıldı. Devler Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan ve sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan sarı-kırmızılı kafile, planlandığı şekilde Salı günü Fransa’nın Lille kentine hareket edecek.     

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıvedat cici:

protestocular maç arası verirler

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Haber YorumlarıHaber Muavini:

Sanki Türkiye acayip güvenli bir ülke de, Fransadaki hakkını arayan vatandaşlardan endişe duyuyorlar

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