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Tebriz Traktör takımı, "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan ayrıldı

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Tebriz Traktör takımı, 'ırkçı tezahürat' nedeniyle sahadan ayrıldı
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İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör, Melvan deplasmanında ırkçı tezahürat nedeniyle sahadan çekildi. Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini belirtti.

  • Tebriz Traktör futbol takımı, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda oynanması planlanan Melvan-Traktör maçı öncesinde tribünlerdeki ırkçı sloganlar nedeniyle sahadan çekildi.
  • Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini açıkladı.
  • Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden olaya adil şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi çağrısında bulundu.

İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör'ün, Melvan deplasmanında "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan çekildiği bildirildi.

IRKÇI SLOGANLAR NEDENİYLE SAHADAN AYRILDILAR

Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi.

MAĞLUP SAYILIRLARSA LİGDEN ÇEKİLECEKLER

Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi. Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi. İranlı Başkan Zenozi, "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil." dedi.

FEDERASYONA ÇAĞRI 

Traktör Kulübü'nün sahibi olarak federasyona çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Irani tekrar Gercek sahibi Turklwirm yonetme zamani gledi geciyor bike iran tirklerle ugraisrsa bu kurtlere benzemez aninda coker iran Turkleri kurtlerle karıştırmasın sakin kurtleirn gucu olmayanilir fakat Turkler oyle degil

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yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAd NO:

Çok acil Türkçe kursuna yazıl.

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıGursel Kalen:

yorumunda senin gibi boş

yanıt3
yanıt0

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