Tebriz Traktör takımı, 'ırkçı tezahürat' nedeniyle sahadan ayrıldı

Tebriz Traktör takımı, "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör, Melvan deplasmanında ırkçı tezahürat nedeniyle sahadan çekildi. Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini belirtti.
- Tebriz Traktör futbol takımı, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda oynanması planlanan Melvan-Traktör maçı öncesinde tribünlerdeki ırkçı sloganlar nedeniyle sahadan çekildi.
- Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini açıkladı.
- Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden olaya adil şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi çağrısında bulundu.
İran'da Türklerin en büyük ve en fazla taraftarı olan futbol takımı Tebriz Traktör'ün, Melvan deplasmanında "ırkçı tezahürat" nedeniyle sahadan çekildiği bildirildi.
IRKÇI SLOGANLAR NEDENİYLE SAHADAN AYRILDILAR
Traktör Futbol Kulübü'nün resmi internet sayfasındaki açıklamaya göre, Enzeli'deki Sirus Kayikran Stadı'nda Melvan-Traktör futbol maçı öncesinde Traktörlü futbolcular, tribünlerdeki Melvan taraftarlarının "ırkçı sloganları" nedeniyle maçtan çekildi.
MAĞLUP SAYILIRLARSA LİGDEN ÇEKİLECEKLER
Traktör Başkanı Muhammed Rıza Zenozi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ırkçı sloganlara tepki gösterdi. Zenozi, maçın Traktör aleyhine 3-0 tescil edilmesi halinde ligden çekileceklerini söyledi. İranlı Başkan Zenozi, "Maalesef tribünlerde oyuncularımıza, Traktör takımına ve diğer konulara yönelik en çirkin sloganlar atıldı. Ben her zaman birlikten yana oldum ve futbol yüzünden böyle şeyler görmek istemiyorum. Ancak toplu halde edilen bu küfürleri görmezden gelmek mümkün değil." dedi.
FEDERASYONA ÇAĞRI
Traktör Kulübü'nün sahibi olarak federasyona çağrıda bulunan Zenozi, federasyonun baskılara aldırış etmeden konuya adil bir şekilde müdahale etmesi ve bu tür olayların önüne geçmesi gerektiğini belirtti.