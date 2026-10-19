Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da protestoların şiddet olaylarına dönüşmesiyle ülke genelinde 2 bin 397 kişi gözaltına alınırken yaklaşık bin güvenlik görevlisi yaralandı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un valilere gösterileri yasaklama yetkisi kullanılabileceği mesajını vermesi tartışmaları alevlendirdi. Sokaklarda çatışmalar sürerken muhalefetten istifa çağrıları yükseldi. Macron'un ülkedeki krize rağmen Orta Doğu ziyaretini iptal etmemesi de dikkat çekti.

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik tepkilerle başlayan kitlesel protestolar, ülkenin birçok kentinde şiddetli çatışmalara dönüştü. Paris, Lyon, Marsilya ve Limoges başta olmak üzere çok sayıda kentte göstericilerle polis karşı karşıya gelirken kamu binaları ateşe verildi, iş yerleri yağmalandı. Ülkede tansiyon yükselirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gösterilerin yasaklanabileceğine ilişkin açıklaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MACRON'DAN TARTIŞMA YARATAN YASAK AÇIKLAMASI

18 Ekim akşamı Elysee Sarayı'ndan halka seslenen Macron, protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını sert sözlerle eleştirdi. Kentlerde kamu düzeninin sağlanması gerektiğini belirten Macron, valilerin belediye başkanlarıyla koordineli şekilde bazı gösterileri yasaklayabileceklerini açıkladı.

Macron, şiddet olaylarına karışanlara karşı taviz verilmeyeceğini vurgularken meşru taleplerle sokağa çıkan göstericiler ile yağma ve yıkım olaylarına karışanların birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

ÜLKE GENELİNDE 2 BİN 397 GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı son bilançoya göre 17 Ekim'deki gösteriler sırasında 2 bin 397 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 997 polis ve jandarma yaralanırken bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Protestolara katılım konusunda da farklı rakamlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 550 bin kişinin gösterilere katıldığını duyururken CGT sendikası bu sayının 800 bin olduğunu bildirdi.

PARİS'TE MACRON'UN KONUŞMASI SIRASINDA YENİ OLAYLAR

Macron'un televizyondan halka seslendiği saatlerde Paris'te yeniden olaylar yaşandı. Başkentte güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar çıkarken Lyon'da da gerginlik devam etti.

Limoges kentinde tarihi belediye binası yangında ağır hasar görürken Marsilya'da belediye binası saldırıların hedefi oldu. Bazı kentlerde güvenlik güçlerinin müdahalelerine rağmen yağma ve tahribat olayları yaşandı.

15 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Protestolarda yaşanan en ağır olaylardan biri Mulhouse kentinde meydana geldi. Gösteriler sırasında göz yaşartıcı gaz mühimmatının isabet ettiği 15 yaşındaki bir kız çocuğunun sol gözünü kalıcı olarak kaybettiği açıklandı.

Olayın ardından Fransız polisinin iç denetim birimi IGPN devreye girerken güvenlik güçlerinin müdahalesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

MUHALEFETTEN MACRON'A SERT TEPKİ

Fransa'daki olaylar siyasi krizi de derinleştirdi. Marine Le Pen, Macron'un otoritesini sorgulayan açıklamalarda bulunurken Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı'nı krizin derinleşmesine göz yummakla suçladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanan Bruno Retailleau ise yaşananlardan devlet başkanını sorumlu tuttu. Muhalefetin açıklamaları, hükümetin protestoları yönetme biçimine yönelik tartışmaları büyüttü.

YAĞMALANAN İŞ YERLERİ İÇİN YARDIM SÖZÜ

Şiddet olayları sırasında çok sayıda işletmenin zarar görmesi üzerine Macron, yağmalanan iş yerlerine hızlı destek sağlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca protestolar öncesinde istihbarat ve güvenlik hazırlıklarında eksiklik yaşanıp yaşanmadığının araştırılmasını istedi. Güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerinin de inceleneceğini belirtti.

MACRON SİYASİ PARTİLERİ VE SENDİKALARI MASAYA ÇAĞIRDI

Macron, Başbakan Sebastien Lecornu'nun siyasi partiler, sendikalar, öğrenci örgütleri ve yerel yöneticilerle görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.

Özellikle gençlerin eğitim koşulları ve hayat pahalılığına yönelik taleplerinin ele alınacağını belirten Macron, hükümetin somut çözüm önerileri üzerinde çalışacağını ifade etti.

ÜLKESİ KARIŞTI, ORTA DOĞU ZİYARETİNİ İPTAL ETMEDİ

Fransa'da protestolar ve siyasi tartışmalar devam ederken Macron'un üç günlük Orta Doğu ziyaretini iptal etmemesi de dikkat çekti.

Macron, ülkesindeki güvenlik krizine rağmen planlanan dış politika programını sürdüreceğini açıklarken iç siyasetteki gelişmelerin nasıl yönetileceği merak konusu oldu.

İlgili Haberler
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştıEsnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı
Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!
Fransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a, Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandıFransa’da yüz milyonlarca Euro'luk hasar! Louis Vuitton’dan, Dior'a, Carrefour'dan Hugo Boss’a mağazalar yağmalandı
Paris'te Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss mağazaları yağmacıların hedefindeParis'te Swarovski, Louis Vuitton ve Hugo Boss mağazaları yağmacıların hedefinde
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecekMacron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler

Ülke diken üstünde: Göstericiler simge heykele de sarı yelek giydirdi
Adapazarı'nda taşındığı evden son eşyalarını almaya gelen adam, husumetli alt kat komşusu tarafından vurularak öldürüldü

Taşınmıştı, son eşyaları için döndü! Eski komşusu ateş açtı
Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi

Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Ölümden döndü

Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Köpek balıkları denizde mahsur kalanlara saldırdı! 11 kişi kayıp

Çifte facia: Alabora olan teknedekilere köpek balığı saldırdı!
Esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

Ülke iyice karışıyor! Yağmacılara sopalarla saldırmaya başladılar