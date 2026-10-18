Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel denklemde Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını belirtti.

"TÜRKİYE UMARIM DOĞRUDAN BİR ÇATIŞMAYA GİRMEYİZ"

Bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" diyerek Ankara ile olası bir sıcak temasın önüne geçmek istediklerini ifade etti.

BM'DE REZİL OLAN NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyetinin salonu terk etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürerken Kudüs üzerinden Türkiye'ye küstahça dil uzatmıştı.

Netanyahu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Kaynak: Haberler.com