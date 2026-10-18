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Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum

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Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye korkusu açığa çıktı. Tarihi bir itirafta bulunan Netanyahu, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum." dedi.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını ve bunu önlemeye çalıştığını söyledi.
  • Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'in yok edilmesini istemekle suçladı ve Türkiye'yi antisemitik yalanların yayıcısı olmakla nitelendirdi.
  • Netanyahu konuşmasında Türkiye'yi Kıbrıs'ın kuzeyini işgal etmek, Yunanistan'ı hedef almak ve Suriye'yi ele geçirmeye çalışmakla suçladı; çok sayıda ülke heyeti konuşma sırasında salonu terk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki bölgesel denklemde Türkiye ile doğrudan bir askeri çatışmaya girmekten kaçındıklarını belirtti.

"TÜRKİYE UMARIM DOĞRUDAN BİR ÇATIŞMAYA GİRMEYİZ"

Bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Türkiye ile umarım doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından bunu önlemeye çalışıyorum" diyerek Ankara ile olası bir sıcak temasın önüne geçmek istediklerini ifade etti.

BM'DE REZİL OLAN NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülkenin heyetinin salonu terk etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail'in yok edilmesini istediğini öne sürerken Kudüs üzerinden Türkiye'ye küstahça dil uzatmıştı.

Netanyahu, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Erdoğan İsrail'in yok edilmesini istiyor. Neredeyse her gün Kudüs'ün hakimi olacağını söylüyor. Hayır efendim, olamayacaksınız. Burası bizim ülkemiz, bizim şehrimiz, bizim ebedi başkentimiz. Türkiye ve Erdoğan antisemitik yalanların süper yayıcısı. Hayır Sayın Erdoğan, Kudüs'ün yöneticisi siz olmayacaksınız. AB üyesi olan Kıbrıs’ın kuzeyini işgal ediyor, NATO üyesi Yunanistan’ı hedef alıyor. Şimdi de Suriye’yi ele geçirmek istiyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü her gün İsrail’in yok edilmesine yönelik çağrı yapıyor.”

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSami İşgören:

mabadın yiyorsa engelleme la,24 saat sürmez işiniz başka ülkelerle karıştırma.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunus deniz:

atom bombaları var bu kadarda çoşmayın ben kendim utanıyorum.

yanıt4
yanıt9
Haber YorumlarıAlperen Kaya:

amed senin tarafın neresi söyle bakayım

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCabbar aga:

sonunuz geliyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Asal:

Korkunun ecele faydası yok

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıv99y8hw5v2:

Elbette bu savaş olacak İsraile hızlıca işgal başlayacak sonunuz olacağız kaçamayacaksınız

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
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