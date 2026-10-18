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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...

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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkat çeken iddia: En az 10 gol farkla...
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin en az 10 gol farkla ligin en çok gol atan takımı olacağını ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemini TV8'de değerlendirdi.

''EN AZ 10 GOL FARKLA...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin ligin açık ara en çok gol atan takımı olacağını iddia ederek "Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en az 10 gol farkla en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin.'' dedi. 

''HER SENE ENERJİSİ DÜŞÜYOR''

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Dilmen, "Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım. Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında. Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiası çok yüksek." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Atacak ama ikinci olarak

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