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DEVA Partili Ekmen’den "Patates yolsuzluğu" tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor

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DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor Haber Videosunu İzle
DEVA Partili Ekmen’den 'Patates yolsuzluğu' tepkisi: Örtülen her yolsuzluk daha büyüğüne cesaret sağlıyor
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dağıtılmak üzere alınan tonlarca patates üzerinden yaşanan skandalı TBMM gündemine taşıdı. İhtiyaç sahiplerine ulaşmayan patatesler sonrası vakıf müdürünün tutuklandığını, ardından başsavcı ve kaymakamın görev yerlerinin değiştirildiğini belirten Ekmen, olayın üzerinin kapatılmak istendiğini vurguladı. Ekmen, "Aman bir pislik patladı, hemen burayı kapatalım" anlayışına tepki gösterdi.

  • Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde muhtaç vatandaşlara dağıtılmak üzere alınan patateslerin yerine ulaşmaması üzerine soruşturma başlatıldı.
  • Soruşturma kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tutuklandı; Kaymakam ve Başsavcı'nın görev yerleri değiştirildi.
  • DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, soruşturmanın detaylarının açıklanmasını ve AK Parti grubu ile hükümetin kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde  dağıtılmak üzere alınan tonlarca patates üzerinden yaşanan yolsuzluk ve bürokratik krizi gündeme getirdi.

İlçedeki yardım patateslerinin muhtaç vatandaşlara ulaştırılmaması üzerine başlayan soruşturmaya dikkat çeken Ekmen, olay sonrası atılan adımları sert bir dille eleştirdi.

"FAKİR FUKARANIN PATATESİNE TENEZZÜL EDİLMİŞ" 

Bismil’de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü’nün tutuklanması ile Kaymakam ve Başsavcı’nın görev yerlerinin değiştirilmesine değinen Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bismil'de fakir fukaraya dağıtılması için satın alınan birkaç ton patatese tenezzül edilmiş. Muhtarların şikayeti üzerine soruşturma açılıyor, vakıf müdürü tutuklanıyor ancak hemen ardından başsavcı ile kaymakamın görev yeri değiştiriliyor. Eğer kaymakam doğru yaptıysa başsavcı neden görevden alınıyor? Başsavcı doğru yaptıysa kaymakamın yeri niye değiştiriliyor? 'Aman bir pislik patladı, hemen üstünü kapatalım' anlayışıyla hareket ediliyor."

"GÜÇ KAVGASI MI, DOLANDIRICILIK MI"?

Olayların üzerinin kapatılmasının daha büyük usulsüzlüklere kapı araladığını vurgulayan Ekmen, "Örtülen her dolandırıcılık ve yolsuzluk olayı, daha büyük yolsuzluklara cesaret sağlıyor. Bismil'deki bu olayda bir güç kavgası mı vardır, yoksa usulsüzlük mü? Fakir fukaranın patatesine göz koyanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın detayları açıklanmalıdır" diyerek AK Parti grubundan ve hükümetten kamuoyunun bilgilendirilmesini talep etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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