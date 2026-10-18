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Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı

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Trabzon'da silahlı saldırının 2 şüphelisi İstanbul Çatalca'da yakalandı
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İstanbul polisi, Trabzon'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüphelinin Çatalca'da olduğunu belirleyip operasyon düzenledi. Of Cumhuriyet Başsavcılığının 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'örgüt kurma' suçlarından aranan şüpheliler yakalandı.

TRABZON'da 1 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından Çatalca'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'da E.S.'ye düzenlenen silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin İstanbul'a kaçtığını belirlemesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Çatalca'da olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bugün saat 20.30 sıralarında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Trabzon Of Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aranan Y.E.S. (30) ve B.İ. (34) yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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