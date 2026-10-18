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Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!

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Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın! Haber Videosunu İzle
Paris’in iki farklı yüzü: Bir yanda dans, diğer yanda yangın!
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Paris’te protestoların dozunun arttığı ve kentten dumanların yükseldiği saatlerde Sen Nehri kıyısında kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Nehrin karşı yakasında çıkan yangınlar nedeniyle dumanlar gökyüzünü kaplarken, nehir kenarında toplanan bir grubun müzik eşliğinde hiçbir şey olmamış gibi dans etmesi dikkat çekti. Başkentte aynı anlarda yaşanan bu tezat görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem olarak ülkedeki atmosferin çarpıcı tablosunu gözler önüne serdi.

  • Fransa genelinde 17 Ekim'de hayat pahalılığı ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı düzenlenen protestolar bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü.
  • Paris'te polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı; bazı iş yerleri ve araçlar zarar gördü.
  • Limoges kentindeki belediye binası yangında ağır hasar aldı, Lyon'da turizm ofisi ateşe verildi.

Fransa’da 17 Ekim’de düzenlenen protestolar sırasında Paris’ten kaydedilen görüntüler, kentte yaşanan çarpıcı tezatı gözler önüne serdi. Sen Nehri kıyısında çiftler müzik eşliğinde dans ederken nehrin karşı yakasından yükselen dumanlar dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada da ilgi uyandırdı.

SEN NEHRİ KIYISINDA DANS ETTİLER

Paris’te çekilen görüntülerde, nehir kıyısındaki taş rıhtımda çok sayıda kişinin çiftler hâlinde dans ettiği görülüyor. Bazı kişiler dans edenleri basamaklarda oturarak izlerken kamera karşı kıyıya çevrildiğinde binaların üzerinden yükselen yoğun dumanlar kadraja giriyor.

Kısa süre sonra yeniden dans edenlere dönen kamera, kentteki hareketli görüntüleri aynı karede buluşturuyor. Bir tarafta dans edenler, diğer tarafta ise protestolar sırasında çıkan yangınlardan yükselen dumanlar görülüyor.

PARİS’TE PROTESTOLAR ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Fransa genelinde 17 Ekim’de hayat pahalılığına ve kötüleşen kamu hizmetlerine tepki göstermek amacıyla geniş katılımlı eylemler düzenlendi. Öğrencilerin ve sendikaların da destek verdiği gösteriler, bazı kentlerde şiddet olaylarına dönüştü.

Paris’te polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanırken bazı iş yerleri ve araçlar zarar gördü. Ülkenin farklı kentlerinde de yağma ve yangın olayları meydana geldi. Limoges kentindeki belediye binası yangında ağır hasar alırken Lyon’da turizm ofisinin de ateşe verildiği bildirildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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