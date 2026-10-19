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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var
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Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon başlattı. Belediye binası önünde güvenlik önlemi alınırken ekipler içeride arama yapıyor. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor.

Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR

Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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