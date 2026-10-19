Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne jandarma operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon başlattı. Belediye binası önünde güvenlik önlemi alınırken ekipler içeride arama yapıyor. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Adana'da jandarma ekipleri Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenliyor.
Jandarma ekipleri, belediye önünde güvenlik önlemi alarak belediye içerisinde arama gerçekleştiriyor.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI KARARI VAR
Operasyon kapsamında çok sayıda gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı