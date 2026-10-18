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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi zor da olsa yendi

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RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi zor da olsa yendi
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK'yi son anlarda bulduğu golle 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1 kazandı.

GALİBİYETİ GETİREN GOL UMUT'TAN

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Eldor Shomurodov ve 81. dakikada Umut Güneş kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 66. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan AK, maç sonunda yoğun itirazlarından kaynaklı kırmızı kart gördü.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir 11 puana yükseldi. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk edecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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