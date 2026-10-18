Batman’ın yeni gözdesi: Kardeşlik Camisi kapılarını açtı

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Batman’da alışılmış cami mimarisinden farklı tasarımı ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken Kardeşlik Camisi, düzenlenen törenle açıldı. Kubbesiz, küp formundaki mimarisiyle öne çıkan yapı; Kâbe örtüsü ve Sakal-ı Şerif’in sergilendiği bölümü, 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanan kütüphanesi, aşevi ve eğitim alanlarıyla ibadetin yanı sıra kültür ve dayanışma merkezi olarak da hizmet verecek.

AÇILIŞ TÖRENLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Temeli 6 Mayıs 2023’te atılan Kardeşlik Camisi’nin açılışı, 17 Ekim 2026’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Atatürk Parkı’nın yanında inşa edilen yapı, mimarisi ve bünyesinde barındırdığı farklı hizmet alanlarıyla dikkat çekti.

KÜP FORMUNDAKİ MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Mimar Celaleddin Çelik tarafından tasarlanan Kardeşlik Camisi, geleneksel camilerde sıkça görülen kubbe formu yerine geometrik küp biçimindeki mimarisiyle öne çıkıyor. Tasarımında Hasankeyf ve Artuklu mirasından esinlenilen yapı, tarihî mimari anlayışı çağdaş bir yorumla bir araya getiriyor.

İç mekânda kullanılan büyük kemerli açıklıklar ve örgü duvarlar, ibadet alanıyla çevredeki park arasında görsel bir bağlantı kuruyor. Yarı açık alanlarıyla da dikkat çeken cami, çevresiyle bütünleşen bir mimari anlayışla tasarlandı.

KÂBE ÖRTÜSÜ VE SAKAL-I ŞERİF ZİYARETE AÇILACAK

Kardeşlik Camisi’nin dikkat çeken bölümleri arasında İslam tarihine ait emanetlerin sergilendiği alan da bulunuyor. Yerel basında yer alan bilgilere göre, camide sergilenen Kâbe örtüsü ve Sakal-ı Şerif, namaz vakitlerinin ardından yarım saat boyunca ziyaret edilebilecek.

KÜTÜPHANESİ 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Kardeşlik Camisi, yalnızca ibadet alanıyla sınırlı kalmayan bir külliye olarak tasarlandı. Kompleks bünyesindeki kütüphane ve çalışma alanlarının 7 gün 24 saat hizmet vermesi planlanıyor. Özellikle öğrenciler ve gençlere yönelik bu alanların yanı sıra çocuk kütüphanesi, çocuk atölyeleri, sergi alanı ve konferans salonu da bulunuyor.

Kur’an kursları, 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim alanları ve etüt salonları da külliyenin diğer bölümleri arasında yer alıyor. Böylece caminin farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

AŞEVİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE HİZMET VERECEK

Külliyede yer alan aşevinin yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek sunması hedefleniyor. Kadınlar ve erkekler için ayrı çalışma alanları, açık şadırvanlar ve ücretsiz tuvaletler de projede yer alıyor.

Yaklaşık 450-500 kişilik ibadet alanına sahip olan caminin 80 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor. Sosyal donatılarıyla öne çıkan yapı, ibadet hizmetlerinin yanı sıra eğitim, kültür ve sosyal dayanışma faaliyetlerinin de yürütüleceği bir merkez olarak planlandı.

BATMAN’DA YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI OLMASI HEDEFLENİYOR

Mimari tasarımı, sergilenen emanetleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken Kardeşlik Camisi’nin, Batman’da farklı yaş gruplarından vatandaşları bir araya getirmesi amaçlanıyor. Kütüphaneden aşevine, eğitim alanlarından sergi bölümüne uzanan hizmetleriyle külliye, ibadet ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturuyor.