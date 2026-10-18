Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek

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Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüşerek ülke geneline yayıldı. Sokaklardaki eylemlerin yağma ve tahribata yol açması üzerine güvenlik önlemleri artırılırken, gösteriler hükümetin ana gündem maddesi haline geldi.

MACRON: HEPİMİZ ÖFKE DUYUYORUZ

Gelişmeler üzerine kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sert uyarılarda bulundu. Yaşananları utanç verici olarak niteleyen Macron, eylemlere karışan yağmacılara karşı taviz verilmeyeceğini ve sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Macron açıklamasında şunları söyledi: "Hepimiz öfke duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz. Tüm yağmacılara açıkça söylüyorum: Karşınızda sert bir tutum bulacaksınız. Hiç kimse cezasız kalmayacak.

"YAĞMA YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEMELİDİR"

Barışçıl protestocuları yağmacılar ile bir tutmamalıyız zira yakıt fiyatlarının aşırı yükseldiğini düşünen ve bu konuda haklı olan insanlar var. Bunun nedeni İran savaşıdır.

Yağma yapanlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir. Kamu binalarına saldıranlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir."

PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

Ülkedeki sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı. Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

DÜKKANLAR YAĞMALANIYOR

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı. Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 171'İ ÇOCUK

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa genelinde dün düzenlenen protestolarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bin 800'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Paris Polisi, dün düzenlenen protestolar sırasında sadece başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının rekor düzeyde olduğunu açıkladı. Paris Savcılığı ise gözaltına alınanlardan 171'inin çocuk olduğunu ve toplam 517 kişinin hala polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

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