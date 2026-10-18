Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Macron: Yağmacılar bedelini ödeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da liselilerin başlattığı protesto gösterileri iyice alevlendi. Protestolar ülke geneline yayılırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan sert açıklama geldi. Ulusa Sesleniş'te Macron, "Hepimiz öfke duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz. Tüm yağmacılara açıkça söylüyorum. Karşınızda sert bir tutum bulacaksınız. Hiç kimse cezasız kalmayacak." dedi.

  • Fransa genelinde düzenlenen protestolarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisi yaralandı, 1800'den fazla kişi gözaltına alındı.
  • Paris'te dün 855 kişi gözaltına alındı; bu sayı rekor düzeyde ve gözaltına alınanlardan 171'i çocuk.
  • Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yağma ve kamu binalarına saldırı eylemlerine karışanların cezasız kalmayacağını belirtti.

Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüşerek ülke geneline yayıldı. Sokaklardaki eylemlerin yağma ve tahribata yol açması üzerine güvenlik önlemleri artırılırken, gösteriler hükümetin ana gündem maddesi haline geldi.

MACRON: HEPİMİZ ÖFKE DUYUYORUZ

Gelişmeler üzerine kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sert uyarılarda bulundu. Yaşananları utanç verici olarak niteleyen Macron, eylemlere karışan yağmacılara karşı taviz verilmeyeceğini ve sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Macron açıklamasında şunları söyledi: "Hepimiz öfke duyuyoruz. Sokaklarımızda yaşanan felaketleri gördüğümüzde utanç hissediyoruz. Tüm yağmacılara açıkça söylüyorum: Karşınızda sert bir tutum bulacaksınız. Hiç kimse cezasız kalmayacak.

"YAĞMA YAPANLAR BEDELİNİ ÖDEMELİDİR"

Barışçıl protestocuları yağmacılar ile bir tutmamalıyız zira yakıt fiyatlarının aşırı yükseldiğini düşünen ve bu konuda haklı olan insanlar var. Bunun nedeni İran savaşıdır.

Yağma yapanlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir. Kamu binalarına saldıranlar, işledikleri suçların bedelini ödemelidir."

PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

Ülkedeki sarı yeleklilerin dünkü gösterilerinin ardından, sosyal medyada Paris'te bugün de eylem yapılması çağrısı yapıldı. Göstericiler öğleden sonra Paris'teki tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Yerel makamlardan izin alınmadan yapılan eylemde polis ve eylemciler arasında yaşanan gergin anlara ait görüntüler yerel basın ve sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülere göre, polis taş fırlatan göstericileri dağıtmak için biber gazı ve şok bombaları kullandı. Biber gazı nedeniyle tarihi meydanda gaz bulutu oluştu.

DÜKKANLAR YAĞMALANIYOR

Göstericilerin meydanda demir bariyerlerle barikat kurma girişimi polis tarafından durduruldu. Polisin yoğun güvenlik tedbirleri almasına rağmen meydanın yakınlarında bisikletler, çöp kovaları ve paletler ateşe verildi, bazı dükkanlar da yağmalandı. Gösterinin, sarı yeleklilerin dünkü gösterileriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 171'İ ÇOCUK

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa genelinde dün düzenlenen protestolarda 500'den fazla polis, jandarma ve itfaiye görevlisinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bin 800'den fazla kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Paris Polisi, dün düzenlenen protestolar sırasında sadece başkentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının rekor düzeyde olduğunu açıkladı. Paris Savcılığı ise gözaltına alınanlardan 171'inin çocuk olduğunu ve toplam 517 kişinin hala polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi.

İlgili Haberler
Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!Fransa’daki gösterilerde ilginç anlar: Otobüs durağına saldıran eylemciye sert müdahale!
Fransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladıFransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladı
Paris’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdilerParis’te göstericiler Cumhuriyet Meydanı'ndaki simge heykele sarı yelek giydirdiler
Fransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: UtanmalısınızFransa'da esnaftan belediye başkanına sert tepki: Utanmalısınız
Fransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndüFransa'daki protestolar dalga dalga yayılıyor! İtalya da yangın yerine döndü
Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Esadın yanına gidersin Rusya kabul ederse

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfurkan2208961:

bizde sizden nefret ediyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkankuafor77:

evet

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Akan:

yes

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Bağımsızlık Günü mesajı: Azerbaycan'la tasa ve sevinçte biriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a anlamlı mesaj
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Görenler hayran kalıyor: Arizona değil Türkiye
Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

Öğrenci eylemlerine sessiz kalamadı: Bunlar bizim çocuklarımız
Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Fransa'da göstericiler berber dükkanını bile yağmaladı

Berber dükkanını yerle bir ettiler
İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan! Beşiktaş'ın rakibi dağıldı

İlk 10 dakikada 3 gol attılar, biri orta sahadan
RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi zor da olsa yendi

Süper Lig'de gecenin maçında tam 3 gol! Zor da olsa kazandılar
Trump’tan Netanyahu’ya seçim öncesi açık destek: Bibi sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz

Sandığa sayılı günler kala "Açık ve kesin" destek mesajı