Arnavutluk Başbakanı Rama: Başbakanlığı hedef alan patlayıcı yüklü dron etkisiz hale getirildi

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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hükümet karşıtı protestolar altıncı gününde de şiddet olaylarına sahne oldu. Başbakan Edi Rama, Başbakanlık binasının iki gün önce patlayıcı yüklü bir dronla hedef alındığını ve aracın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gösterilerde iktidar partisinin genel merkezi taşlanırken Altyapı Bakanlığı binasında molotof kokteylleri nedeniyle yangın çıktı.

RAMA: BAŞBAKANLIK BİNASINI HEDEF ALDILAR

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestolara “yabancı bir elin” müdahil olduğunu iddia etti ve İran’ı dezenformasyonla suçladı.

Rama, “İki gün önce Başbakanlık binasını hedef alan patlayıcı yüklü bir dron etkisiz hale getirildi. Binayı vurmayı ve avluyu ateşe vermeyi planlıyorlardı” ifadelerini kullandı. Dronla ilgili iddialara ilişkin bağımsız bir doğrulama ise paylaşılmadı.

Açıklaması sırasında gösterilerde polise atılmak üzere söküldüğünü söylediği bir döşeme taşını eline alan Rama, bunun ölümcül sonuçlara yol açabilecek bir silah olduğunu savundu.

“HEDEF BEN DEĞİLİM, ARNAVUTLUK’UN AB ÜYELİĞİ”

Protestoların asıl hedefinin kendisi ya da hükümeti değil, Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne üyelik süreci olduğunu ileri süren Rama, ülkenin 2030 yılında AB’ye katılma hedefini gündeme getirdi.

Devletin şiddete boyun eğmeyeceğini belirten Rama, yaşanan sorunların çözümü için diyaloğa açık olduklarını da ifade etti.

Rama’nın açıklamaları, terörle mücadele ve ağır suçlara müdahale alanında görev yapan RENEA özel kuvvetlerinin Başbakanlık binasına konuşlandırılmasının ardından geldi.

BERISHA’DAN RAMA’YA İSTİFA ÇAĞRISI

Ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin (PD) Genel Başkanı Sali Berisha ise Başbakan Rama’yı istifaya çağırdı. Başbakanlık binasına dronla saldırı düzenlendiği yönündeki açıklamayı “hayal ürünü film” olarak nitelendiren Berisha, hükümeti yolsuzlukla suçladı.

Berisha, ülkede normalleşmenin sağlanması için tek çözümün Rama’nın istifası olduğunu savunarak göstericilerin taleplerine destek verdi.

SOSYALİST PARTİ GENEL MERKEZİ TAŞLANDI

Protestoların altıncı gününde göstericiler yeniden Eğitim Bakanlığı önünde toplandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Gerginliğin tırmanması üzerine göstericiler Tiran’ın merkezine ilerledi. İktidardaki Sosyalist Parti’nin genel merkezi önünde toplanan kalabalık, binaya taş attı ve giriş kapısına vurarak camların kırılmasına neden oldu. Polis, göstericilere gazla müdahale etti.

Arnavutluk'ta protestolar 6. gününde devam ediyor

ALTYAPI BAKANLIĞI BİNASINDA YANGIN ÇIKTI

Gösteriler sırasında Altyapı Bakanlığı binasına atılan molotof kokteylleri yangına yol açtı. Binanın ana girişi ve ön bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı İskender Bey Meydanı’nda da protestocular ile polis karşı karşıya geldi. Bazı genç göstericiler, polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydan çevresine yöneldi. Göstericiler, hükümet karşıtı eylemlerini ve Rama’nın istifası yönündeki taleplerini sürdürdü.

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN ŞİDDET TEPKİSİ

Avrupa Komisyonu, Tiran ve diğer kentlerdeki protestolarda yaşanan şiddeti kınadı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin müdahalelerinin hukuka uygun ve orantılı olması gerektiği vurgulanırken, toplanma ve ifade özgürlüğünün barışçıl biçimde kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Komisyon, Arnavutluk makamlarının protesto hakkını koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılarken taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı