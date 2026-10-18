Fransa'da esnaf dükkanını yağmacılardan sopayla korumaya çalıştı

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Fransa’da çıkan olaylar sırasında iş yerlerini hedef alan yağmacılara karşı bazı dükkan sahipleri kendi önlemlerini aldı. Yağma girişimini engellemeye çalışan bir kadın esnaf, elindeki sopayla dükkanının önüne geçerek saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

SOPAYLA SALDIRDI

Benzer bir durum yakındaki başka bir dükkanda da yaşandı. İş yerinin basıldığını gören erkek esnaf, eline aldığı sopayla yağmacılara müdahale etti. Kısa süreli arbedenin ardından saldırganlar bölgeden uzaklaşırken, yaşanan hareketli dakikalar anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com