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Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirler tanışmak istedi

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya restoranda, bazı misafirlerin kendisiyle tanışmak istediğini belirten bir not iletildi. Sarıkaya, “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar” yazılı notu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, bir restoranda kendisine iletilen tanışma isteğini sosyal medya hesabından paylaştı. Notta, “Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar…” ifadeleri yer aldı.

NOTU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Restoran çalışanlarının Sarıkaya’ya ilettiği notta, mekandaki bazı misafirlerin oyuncuyla tanışmak istediği belirtildi. Sarıkaya, notun fotoğrafını paylaşırken misafirlerin kim olduğuna ya da tanışma isteğine nasıl karşılık verdiğine ilişkin bilgi vermedi.

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