İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaptığı yoğun bombardımanlara dünyadan tepkiler sürüyor. Yemen, Ürdün, Tunus, Somali, Güney Kore, Endonezya ve daha başka birçok ülkede toplanan binlerce kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla caddeleri ve meydanları doldurdu. "Katiller, Gazze'den elinizi çekin", "İsrail'e normalleşme suçtur", "İsrail'i durdurun" gibi pankartlar taşıyan protestocular, Filistin'e destek mesajı verdi.

Dünyanın dört bir yanından Filistin'e destek! Binlerce kişi cadde ve meydanları doldurdu

İsrail ordusunun yoğun bir şekilde bombaladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Yemen, Ürdün, Tunus, Somali, Güney Kore ve Endonezya'da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

YEMEN

Yemen'in başkenti Sana'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi başta olmak üzere Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

ÜRDÜN

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana aralıksız şekilde sürdürdüğü ve binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarına tepki gösteren Ürdünlüler, cuma namazı sonrası Amman'daki Hüseyin Camisi önünde toplandı.

"CANIMIZLA, KANIMIZLA KURTARACAĞIZ SENİ EY AKSA"

Filistin bayraklarıyla Hüseyin Camisi'nden Nahil Meydanı'na yürüyen binlerce kişi, Ürdün-Filistin sınırının açılmasını istedi. Eylemciler, "Filistin, Filistin, halkın özgür ey Filistin", "Vur, vur, Tel Aviv'e vur" ve "Canımızla, kanımızla, kurtaracağız seni ey Aksa" şeklinde sloganlar attı. İsrail'in Amman Büyükelçiliğinin kapatılmasını talep eden göstericiler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete karşılık verilmesini istedi. Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail sınırında Filistin'e destek gösterilerinin yapılmasına izin verilmeyeceği bildirilmişti.

TUNUS

Tunuslu Hakimler Birliğinin çağrısı üzerine başkent Tunus'taki Adalet Sarayı önünde toplanan hakimler, Filistin bayrakları ve Filistin'e destek sloganlarının yazıldığı dövizler taşıdı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden hakimler, "Katiller, Gazze'den elinizi çekin", "İsrail'e normalleşme suçtur", "Diren diren Filistin" sloganları attı. Tunuslu avukatların da destek verdiği gösteri olaysız sona erdi.

ABD VE FRANSA BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Tunus'ta, İsrail'in Gazze saldırısının ardından başlayan Filistin'e destek gösteri ülke çapında devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla toplanan göstericiler, ABD ve Fransa büyükelçilikleri önünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto ediyor.

SOMALİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da cuma namazı sonrası toplanan göstericiler Filistin ile dayanışma ve İsrail'i protesto gösterisi düzenledi. Kadın ve öğrencilerin de katıldığı gösteride, İsrail'e Gazze saldırısını sonlandırması çağrısı yapıldı.

"DÜNYA AYAĞA KALKMALI"

Gösteriye katılan üniversite öğrencisi Abshir Ahmed, AA muhabirine, "Burada Filistin sorununun Somali'nin sorunu, Filistinlilerin acısının Somalilerin acısı olduğunu göstermek için bir araya geldik." dedi. Mogadişu sakinlerinden Esma Muhammed de "Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmak için dünya ayağa kalkmalı." ifadesini kullandı.

ENDONEZYA

Endonezya'da İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'e verdiği desteği kınayan yüzlerce kişi, başkent Cakarta'daki çeşitli camilerden ABD Büyükelçiliğine doğru yürüdü.

"FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

"Filistinlileri kurtarın" ve "Filistin'i desteklemekten gurur duyuyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, ABD Büyükelçiliği önünde toplandı. Gösteriye katılan bir konuşmacı, Filistinlilerin İsrail işgalinden kurtulmak istediğini belirterek, "ABD, buna göz yumuyor ve sağır rolü yapıyor." ifadesini kullandı.

BİDEN VE NETANYAHU'NUN POSTERLERİNİ ATEŞE VERDİLER

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun portrelerini ateşe veren göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını istedi. Ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) misyonu binası önünde benzer bir gösteri daha düzenlendi. Gösteriler sırasında ABD Büyükelçiliği, Başkanlık Sarayı ve BM misyonu binalarını korumak amacıyla bini aşkın polis görevlendirildi.

GÜNEY KORE

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Seul'de Itaewon Cami'sinde toplanan yüzlerce kişi, Itaewon metro durağına doğru yürüdü.

"İSRAİL'İN GAZZE'Yİ BOMBALAMASINI DURDURUN"

Göstericiler, "İsrail'in Gazze'yi bombalamasını durdurun" ve benzeri Filistin yanlısı sloganlar attı. Itaewon durağına varan göstericiler, İsrail aleyhine konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Başkanlık Ofisi'ne doğru yürüyen göstericilere, polis tarafından "gürültünün yasal limiti aşması" nedeniyle müdahale edildiği kaydedildi. Daha sonra, göstericiler yürüyüşe devam etti.

HOLLANDA

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir araya gelen binlerce kişi, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi düzenlendi.