Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel ile havadan 8 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangın bölgesinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, SOKAKLAR BOŞALTILDI

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerlerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşte bölgeden görüntüler: