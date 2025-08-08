Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
Haber Videosu

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kent merkezinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşalttı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, yangına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel ile havadan 8 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangın bölgesinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, SOKAKLAR BOŞALTILDI

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerlerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşte bölgeden görüntüler:

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu: Saadet Sun'u kaybettik

Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu! Sanat dünyası yasta
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Kasıtlı yakıyorlar akıl mantık almıyor eski zamanlarda daha çok sıcaklar yaşandı itfai yok ,uçak yok hortum yok ama hiç bir yer yanmıyordu 50,60 100 yıllık agaçlar duruyor ne olduda her yer yanmaya başladı yakarsan yanar

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Koca:

İnsanı assan ne kessen ne.. olan ağaçlara oldu

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVkanat:

insan bu haberi izleyince her şeyi daha iyi anlıyor orda vatan yanıyor hemen yanıbasinda inşaat işçileri harıl harıl kalıp çakıyor amübarek elinize birer kova alsanıza yardıma gitsenize söyleyecek söz bulamıyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet demir:

Keşke o kadar basit olsa. Yangın ejderha gibi baksana sanki rafineri yanıyor, ormancıların bile yaklasabilecegini sanmıyorum.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Bina ve hastanelerin çatıları boşaltılmalıki.. çatılara yangın sıçramasın.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGoethegitme:

Fışkırttığımız yerlere dikkat edilmeli ki , Tek hücreliler türemesin.. Değil mi!

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Tek hücreli nedir bilmiyorum. ABD de televizyonda "single cell star" diye bir şey duymuşdum. Yani türkçesi .. TEK HÜCRELİ YILDIZ .. acaba kainatın tümü.. tek hücre olup.. yokluğa sihirlice kaybolabilir mi ? TEK HÜCRE olursa.. düşünce tüm kainatı .. ANINDA kontrol edebilir belki ?

yanıt0
yanıt2
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Yeni takımında kazanacağı para ortaya çıktı! Adeta servet kazanacak
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na 4 yeni yerli isim birden

Galatasaray 4 yeni transferini ''Hoş geldiniz'' diyerek tanıttı
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat

Artık sona gelindi! O şehrimize yeni stat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.