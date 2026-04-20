Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Macaristan’da göreve yeni gelen Başbakan Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verilen Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına ilişkin net bir tutum ortaya koydu. Magyar, ülkesinin uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirterek, Netanyahu’nun Macaristan’a gelmesi halinde tutuklama emrinin uygulanacağını açıkladı.

Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama kararına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Magyar, Netanyahu’nun Macaristan’a giriş yapması halinde mahkemenin kararını uygulayacaklarını ve gerekli adımların atılacağını taahhüt etti.

“ULUSLARARASI HUKUKA BAĞLI KALACAĞIZ" 

Göreve gelmesiyle birlikte dış politikada yeni bir sayfa açan Magyar, ülkesinin UCM ile ilişkilerini yeniden güçlendireceklerini belirtti. Macaristan’ın uluslararası hukuka bağlı kalacağını vurgulayan Magyar, mahkeme kararlarının uygulanmasının devletin yükümlülüğü olduğunu ifade etti.

ORBAN DÖNEMİNDEN FARKLI BİR YAKLAŞIM 

Önceki Başbakan Viktor Orban yönetimi, Netanyahu hakkında çıkarılan tutuklama kararını tanımayacağını açıklamış ve UCM’den çekilme sürecini başlatmıştı. Magyar’ın açıklamaları ise bu politikanın tersine çevrileceğine işaret etti.

DAVET TARTIŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan Magyar’ın Netanyahu’yu ülkeye davet ettiği iddiaları da tartışma yarattı. Uzmanlar, böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi halinde Macaristan’ın uluslararası yükümlülükleri ile siyasi tercihleri arasında kritik bir sınav vereceğini değerlendiriyor.

Magyar’ın bu çıkışı, Macaristan’ın Avrupa Birliği ile ilişkileri ve uluslararası hukuk kurumlarıyla yeniden uyum sürecine girdiği şeklinde yorumlanıyor.

SAVAŞ SUÇU CEZASI NEDENİYLE TUTUKLAMA KARARI 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) 21 Kasım 2024'de İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail savunma bakanı Yoav Galant'a "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarmıştı. 

Elif Yeşil
Haberler.com
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

faattiihh:

valla helal olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! Şehir merkezinde böyle görüntülendi
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Kırıkkale’de rüşvet davası başladı: Belediye Başkanı hakim karşısında

Rüşvetle suçlanan başkan para trafiğini "borç" diyerek savundu
Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum

Hristiyanları küplere bindiren kare için Netanyahu'dan ilk yorum
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Okul saldırıları sonrası tartışma yaratan görüntü