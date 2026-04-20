Özgür Özel'in dili sürçtü: 71 bin tane İsrailli bebek öldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Ataşehir Belediyesi önünde düzenlediği mitingde yaşadığı dil sürçmesi gündem oldu.

"FİLİSTİNLİ BEBEK" YERİNE "İSRAİLLİ" DEDİ

Bölgedeki insani drama dikkat çekmek isteyen Özel, konuşması sırasında yanlışlıkla "Savaşta 71 bin tane İsrailli bebek öldü. Kadın öldü. Çocuk öldü." ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirdiği sırada "Filistinli" yerine "İsrailli" diyen Özel’in bu sözleri kısa sürede dikkat çekti. Konuşmanın devamında bölgedeki can kayıplarına ve yaşanan trajediye vurgu yapan Özel, niyetinin Filistin’deki kayıpları dile getirmek olduğunu ortaya koysa da kullandığı hatalı ifade kameralara yansıdı.

