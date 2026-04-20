Bir bu kalmıştı! Neymar, efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı

Brezilya Ligi takımlarından efsanesi olduğu Santos'un formasını giyen Neymar, Fluminense maçının ardından büyük bir şok yaşadı. Fluminense'ye evinde 3-2'lik skorla kaybeden Santos'ta taraftarlar Neymar'ı yuhaladı. Brezilyalı yıldız, bu yuhalamaların ardından kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken sosyal medyadan sert bir mesaj paylaştı.

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerinin başladığı ve dünya çapında bir yıldıza dönüştüğü kulüp olan Santos'ta kötü günler geçiriyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilemeyen ve morali haftalardır bozuk olan Neymar, Fluminense maçında büyük bir tepkiyle karşılaştı. 

MAÇ KAYBEDİLDİ, NEYMAR YUHALANDI

Neymar, Santos'un Fluminense'ye 3-2 mağlup olduğu maçın ardından soyunma odasına gittiği sırada kendi taraftarları tarafından uzun süre boyunca yuhalandı. 

PARMAKLARIYLA KULAKLARINI TIKADI 

34 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen tepkilerin ardından parmaklarıyla kulaklarını tıkayarak sahayı terk ederken, yaşanan bu olaylar sonrası sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere sert bir mesaj paylaştı. 

"HİÇBİR İNSAN BUNA DAYANAMAZ"

Tepkiler nedeniyle kulaklarını tıkamadığını, yanlış anlaşıldığını ifade eden Neymar, "Bir kulak kaşıntısını açıklamak zorunda kaldığım gün de geldi! Beyler, dürüst olmak gerekirse çok ileri gidiyorsunuz ve sınırı aşıyorsunuz… Bunlara katlanmak zorunda kalmak çok üzücü. Hiçbir insan buna dayanamaz." sölzerini sarf etti. 

