Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru

Ankara'da motokuryelik yapan bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurduktan sonra rahat tavırlarla motosikletine binip kayıplara karıştı. Dehşet anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Balgat, güpegündüz silah sesleriyle yankılandı. Motokuryelik yapan şahıs, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Olayın hemen ardından yaşananlar anbean kaydedildi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda, kanlar içinde yerde yatan bir şahsa çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Bir grup vatandaş, yaralının bacaklarına tampon yaparak kanamayı durdurmaya çalışırken, diğer vatandaşlar da paniği yatıştırmaya çalıştı.

RAHAT TAVIRLARLA KAÇTI

Saldırgan olduğu belirtilen motokuryenin, olayın hemen ardından motosikletine binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken kurye, kanlar içindeki yaralıyı arkasında bırakarak kayıplara karıştı.

"KURYE BİLE SİLAHLI"

Giderek artan bireysel silahlanma ve trafikteki şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenirken, bir hizmet sektörü çalışanının paket servisi sırasında yanında silah taşıması büyük tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası vatandaşlar, "Artık kuryeler bile silahlı geziyor, can güvenliğimiz kimlere emanet?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

trafik kanun kural tanımayan yeni bir örgüt

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

