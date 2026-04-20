Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Rus yetkililer, İran'la savaşta yer aldıkları iddiasıyla Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda yaklaşık 40 İsrailliyi gözaltına aldı.

RUSYA'DA 40 İSRAİLLİ GÖZALTINDA

Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’nda aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 İsrail vatandaşı, Rus yetkililer tarafından pasaport kontrolünde durdurularak saatlerce sorgulandı. Sorgulama sırasında yolcuların cep telefonlarının incelendiği ve kendilerine İran-İsrail savaşıyla ilgili sorular yöneltildiği iddia edildi.

Diplomatik kaynaklar bu durumun iki ülke arasındaki gerilen ilişkilerin bir yansıması olduğunu belirtti. Olayın ardından Tel Aviv yönetimi vatandaşlarına Rusya’ya seyahat konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.