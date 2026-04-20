Devrilip metro köprüsünün ayağına çarpan motosikletteki Zeynep Su yaşamını yitirdi
Adana'da gerçekleşen motosiklet kazasında Zeynep Su Acar'ın hayatını kaybettiği ve Ercan Aydın'ın ağır yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Adana'da Zeynep Su Acar'ın öldüğü, Ercan Aydın'ın ise ağır yaralandığı motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Aydın'ın kullandığı motosikletin refüjdeki taşa değdikten sonra kontrolden çıktığı, arkada oturan Zeynep Su Acar'ın savrularak metro köprüsünün ayağına çarptığı görüldü.
Serhat GÜLER/ADANA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı