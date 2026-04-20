Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor

Manchester City, sahasında lider Arsenal'i 2-1 mağlup ederken Norveçli yıldız Erling Haaland, hakem kararlarına eleştiri getirdi. Haaland, rakibi ile girdiği mücadelede içliğinin yırtılması sonrası faul çalınmamasını eleştirerek, 'Karım bile bunu sevmiyor, saha içerisindeki bu güreş epey çirkin görünüyor!' dedi.

Manchester City, Premier Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği lider Arsenal'i 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.  Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 65. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Yıldız oyuncu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

HALAAND'DAN HAKEM KARARLARINA ELEŞTİRİ

Arsenal'in savunmadaki bel kemiği Gabriel ile girdiği ikili mücadele sonrası içliğinin yırtılması hakkında konuşan Haaland, mücadelenin hakemini eleştirdi.

''KARIM BİLE BUNU SEVMİYOR!''

Pozisyonda rakibinin kendisine faul yapıldığını ancak faul çalınmadığını ifade eden Erling Haaland, "Faul verilmedi, günümüzün Premier Ligi böyle işte. Her yerde güreş var. Bir sürü ikili mücadele. Bir sürü tırmalama. Karım bile bunu sevmiyor, saha içerisindeki bu güreş epey çirkin görünüyor! Ama gerçek bu. Babam bana şunu öğretmişti: Ayakta kal!" sözlerini sarf etti. 

