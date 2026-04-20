Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

Antalya'da kafeterya ve belediye çalışanları uzun süredir gelen ağır kokunun kaynağını bulmak için baktıkları LED reklam panosunun ayaklarının içinden yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği değerlendirilen tanınmayacak halde bir erkek cesedi çıktı.

Antalya'da park içerisindeki dev LED ekranı tutan ayakların içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, yaklaşık 1 ay önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedi, morga götürüldü.

REKLAM PANOSUNDA CESET BULUNDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi Serdengeçti parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan kafeterya çalışanları bir süredir gelen ağır ve kötü kokunun kaynağını tüm çabalarına rağmen bir türlü bulamadı. Park içerisinde bulunan LED reklam panosunun içerisinde bir hayvanın ölmüş olabileceğini, kokunun da bundan kaynaklandığını düşünen kafeterya çalışanları, durumu belediye görevlilerine bildirdi.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parka gelen belediye görevlileri reklam panosunun kontrol panelinin bulunduğu ahşap ile kaplı ayağını açtıklarında karşılaştıkları manzara ile hayrete düştü. Yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen çürümüş haldeki cesetle karşılaşan belediye görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

İhbarla adrese Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Cesetten yayılan koku nedeniyle ekipler maske yardımıyla çalıştı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin ölü bulunan şahsın kimliğinin tespitine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Can pazarı! 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi için kırmızı bülten talebi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu

Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılan ülkede korkulan oldu
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Okul saldırıları sonrası tartışma yaratan görüntü