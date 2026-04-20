Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam

Uzun yıllardır Rus turistlerin gözde tatil merkezi olan Antalya, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya. Uzak Doğu’nun yükselen turizm destinasyonu Vietnam, özellikle Nha Trang sahilleriyle Rus tatilcilerin ilgisini hızla üzerine çekiyor. Nisan 2026’da kaydedilen görüntülerde, bölgedeki plajların yoğunluğu dikkat çekerken, Rus turistlerin bölgeye yöneldiği açıkça görülüyor.

RUS TURİST SAYISI HIZLA ARTTI

Son dönemde Rusya ile Vietnam arasında artan direkt uçuşlar ve vize kolaylıkları, turizm hareketliliğini önemli ölçüde etkiledi. Verilere göre Rus ziyaretçi sayısı önceki yıllara kıyasla yaklaşık üç kat artarak 690 bin seviyesine ulaştı.

VİETNAM NEDEN ÖNE ÇIKIYOR ?

Vietnam’ın özellikle Nha Trang bölgesi, uygun fiyatlı tatil imkanları, modern turizm altyapısı ve vizesiz giriş avantajıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki geçmişe dayanan ilişkiler de Rus turistlerin tercihini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

ANTALYA İÇİN YENİ REKABET

Rus turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesi Antalya turizmi açısından yeni bir rekabet döneminin başladığını gösteriyor. Antalya sahillerinde görmeye alışık olduğumuz o meşhur kalabalık, artık Vietnam’ın beyaz kumlarında boy gösteriyor. Sahildeki şemsiyelerden denize giren yüzücülere kadar her noktada Rusça konuşulurken, görüntüler bu "yeni rotanın" artık kalıcı bir trend olduğunu kanıtlıyor.