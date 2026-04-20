Antalya'ya Uzak Doğu'dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam

Rus turistlerin yıllardır en çok tercih ettiği tatil merkezi olan Antalya, son dönemde güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldı. Artan uçuş imkanları, vize kolaylığı ve uygun maliyetli tatil seçenekleriyle öne çıkan Vietnam, özellikle Nha Trang sahilleriyle Rus turistlerin yeni gözdesi haline gelirken, ziyaretçi sayısındaki hızlı artış ve plajlardaki yoğunluk bu değişimin kalıcı bir trende dönüştüğünü gösteriyor.

Uzun yıllardır Rus turistlerin gözde tatil merkezi olan Antalya, bu kez güçlü bir rakiple karşı karşıya. Uzak Doğu’nun yükselen turizm destinasyonu Vietnam, özellikle Nha Trang sahilleriyle Rus tatilcilerin ilgisini hızla üzerine çekiyor. Nisan 2026’da kaydedilen görüntülerde, bölgedeki plajların yoğunluğu dikkat çekerken, Rus turistlerin bölgeye yöneldiği açıkça görülüyor.

RUS TURİST SAYISI HIZLA ARTTI 

Son dönemde Rusya ile Vietnam arasında artan direkt uçuşlar ve vize kolaylıkları, turizm hareketliliğini önemli ölçüde etkiledi. Verilere göre Rus ziyaretçi sayısı önceki yıllara kıyasla yaklaşık üç kat artarak 690 bin seviyesine ulaştı.

VİETNAM NEDEN ÖNE ÇIKIYOR ?

Vietnam’ın özellikle Nha Trang bölgesi, uygun fiyatlı tatil imkanları, modern turizm altyapısı ve vizesiz giriş avantajıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki geçmişe dayanan ilişkiler de Rus turistlerin tercihini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

ANTALYA İÇİN YENİ REKABET 

Rus turistlerin alternatif destinasyonlara yönelmesi Antalya turizmi açısından yeni bir rekabet döneminin başladığını gösteriyor. Antalya sahillerinde görmeye alışık olduğumuz o meşhur kalabalık, artık Vietnam’ın beyaz kumlarında boy gösteriyor. Sahildeki şemsiyelerden denize giren yüzücülere kadar her noktada Rusça konuşulurken, görüntüler bu "yeni rotanın" artık kalıcı bir trend olduğunu kanıtlıyor.

Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız

Yeni başbakan Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklarız
Haberler.com
500

Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Beşiktaş'ın eski yıldızları rakiplerini tek tek üzdü

Beşiktaşlılara ahlar vahlar ettirdiler
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı

Ülkenin sanatçıları bile ayaklandı: İsrail ile maç yapamazsınız