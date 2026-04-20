Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

40 Gün Savaşı'nın ardında geçici ateşkesin bitmesine saatler kala ABD ile İran'ın müzakerelere çıkmaza girmiş durumda. ABD Başkanı Trump, Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyetin Pakistan’a doğru yola çıktığını ve birkaç saat içinde İslamabad’a ineceğini açıkladı. İran heyetinin ise müzakerelere katılıp katılmayacağı henüz belirsiz.

"OYUN OYNAMAYIN"

Bu karmaşıklık sürerken ABD Başkanı Trump'tan İran'a dikkat çeken bir çağrı geldi. Trump, "İran ile anlaşma bugün imzalanacak. Görüşmeleri yapmamız gerekiyor. Bu nedenle şu anda kimsenin oyun oynamadığını varsayıyorum." dedi.

TRUMP’TAN DOĞRUDAN GÖRÜŞME SİNYALİ

Trump, şartların oluşması halinde İranlı liderlerle yüz yüze görüşmeye açık olduğunu belirterek, "Onlarla görüşmekte hiçbir sorunum yok. Eğer görüşmek isterlerse… Çok yetenekli insanlarımız var ama ben de görüşebilirim" dedi.

NÜKLEER ŞARTI

Müzakerelerin temelinde "değişmeyecek tek bir talebin" olduğunu belirten Trump "Nükleer silahlarını ortadan kaldırsınlar. Bu çok basit. Nükleer silaha yer yok" diye konuştu. İran'ın bu şartı kabul etmesi halinde ülkenin gelişme potansiyeli taşıdığını belirterek "Yoksa harika bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

MASA ÇÖKERSE NE OLUR?

İran'ın bu şartı kabul etmemesi ya da müzakere masasının çökmesi durumunda ise ne olacağı konusunda detay vermekten kaçınan Trump "Tahmin edersiniz ki hoş şeyler olmaz" dedi.

ABD'nin İran tarafında kiminle muhatap olduğuna ilişkin soruya ise Trump, "Oldukça iyi bir fikrimiz var ve doğru kişilerle görüştüğümüzü düşünüyoruz" yanıtını verdi.

"ARTIK İYİ ADAM YOK"

Truth Social hesabından da açıklamalarda bulunan Trump, "İran dün Hürmüz Boğazı'nda ateş etmeye karar verdi. Ateşkes anlaşmasının tam bir ihlali! Çoğu mermi bir Fransız ve bir İngiliz gemisini hedef aldı. Hoş değildi, değil mi? Temsilcilerim Pakistan'ın İslamabad kentine gidiyor. Müzakereler için yarın akşam orada olacaklar. İran kısa süre önce Boğazı kapatacağını duyurdu, ki bu tuhaf, çünkü bizim donanmamız zaten boğazı kapatmış durumda. Farkında olmadan bize yardım ediyorlar ve boğazın kapanmasıyla günde 500 milyon dolar kaybedenler de onlar! ABD ise hiçbir şey kaybetmiyor. Aslında, şu anda birçok gemi, her zaman “sert adam” olmak isteyen Devrim Muhafızları'nın nezaketi sayesinde, yük almak üzere ABD'ye, Teksas'a, Louisiana'ya ve Alaska'ya doğru yol alıyor! Çok adil ve makul bir anlaşma sunuyoruz ve umarım bunu kabul ederler çünkü eğer etmezlerse, ABD İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü yerle bir edecek. Artık iyi adam yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar ve eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, son 47 yıldır diğer başkanlar tarafından İran'a yapılması gerekeni yapmak benim için bir onur olacaktır. İran ölüm makinesinin sona erme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İRAN MÜZAKERELERE KATILACAK MI? ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKTİ

ABD heyetinin İslamabad’a hareket etmesinin ardından gözler İran’ın müzakereye katılıp katılmayacağına çevrildi. Anadolu Ajansı’na konuşan kaynaklar, Hürmüz’deki gerilime rağmen İran heyetinin ikinci tur görüşmeler için Pakistan’a gitmeye hazırlandığını aktardı.

Pakistan yönetiminin, 21 Nisan Salı günü yapılması planlanan görüşmelerin gerçekleşmesi için yoğun diplomatik temas yürüttüğü belirtildi.

Ancak İran cephesinden gelen açıklamalar bu iddialarla çelişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile ikinci tur müzakerelere ilişkin şu an için bir plan bulunmadığını söyledi. Bekayi, Washington yönetiminin diplomatik sürece ciddi yaklaşmadığını savunarak, ABD’nin saldırgan adımlar attığını ve ateşkes şartlarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Bekayi ayrıca ABD’nin tekliflerini “ciddiyetsiz” olarak nitelendirirken, İran’ın taleplerinde geri adım atmayacağını vurguladı. Tahran’ın nükleer programına ilişkin kazanımlarını koruma konusunda kararlı olduğunu belirten Bekayi, nükleer stokların kaldırılmasının müzakere konusu olmadığını ifade etti.

Reuters’a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili de iki ülke arasında nükleer program konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğünü dile getirdi. Yetkili, İran’ın füze programı dahil savunma kapasitesinin müzakereye kapalı olduğunu söyledi.

Öte yandan Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münir’in ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Hürmüz’deki ablukanın barış görüşmelerini zorlaştırdığını ilettiği belirtildi. Pakistanlı güvenlik kaynakları, Trump’ın bu değerlendirmeyi dikkate alacağını ifade etti.

PEZEŞKİYAN: SAVAŞI ONURLU BİR ŞEKİLDE BİTİRMEK İSTİYORUZ

Öte yandan geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin savaş peşinde olmadığını belirterek, mevcut savaşı onurlu bir şekilde sonlandırmaya çalıştıklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programını durdurmaya yönelik çabalarının herhangi bir hukuki veya meşru zemini olmadığını ifade eden Pezeşkiyan, ülkelerinin savaş istemediğini, yalnızca kendi haklarını talep ettiklerini kaydetti. Savaşın fitilini ateşleyen tarafın İran olmadığını dile getiren Pezeşkiyan, süregelen bu savaşı onurlu bir çerçevede noktalamak için gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

ABD’nin İran bayraklı bir gemiye müdahalesi ve İran’ın buna İHA’larla karşılık vermesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

20 Nisan sabahı konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurguladı. Gerilimin düşürülmesi için diplomatik ve akılcı yolların devreye alınması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, “Düşmana güvenmemek ve temaslarda dikkatli olmak kaçınılmaz bir gereklilik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran ordusu, ABD’nin gemiye yönelik müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, olası bir çatışmaya hazır olduklarını duyurdu. Yetkililer, gemide bulunan mürettebat ve ailelerinin güvenliği sağlandıktan sonra ABD’ye karşı gerekli adımların atılacağını bildirdi.