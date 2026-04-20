Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yine kazandı

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Shaktar Donetsk, Polessya'yı 1-0 yenerek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Shakhtar Donetsk, 54 puana yükselerek şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.

Ukrayna Premier Ligi'nin 24. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shaktar Donetsk ile Polessya karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 1-0'lık skorla kazandı.

SHAKHTAR TEK GOLLE 3 PUANA UZANDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren gol 56. dakikada Valerii Bondar'dan geldi. 

YENİLMEZLİK SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte puanını 54'e yükselten Shakhtar Donetsk, yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak liderliğini sürdürdü. Polessya ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk'a konuk olacak. Polessya, Kiev'i kendi sahasında ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Haberler.com
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

'Artiz ne arar la pazarda?' sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı

20 yıl sonra ortaya çıktı
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması

Beklenen haber geldi!
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı

Uzun süredir koku geliyordu, korkunç gerçek reklam panosundan çıktı