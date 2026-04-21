Amerikalı influencer Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı

Diyarbakır’ı ziyaret eden Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, şehirde düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı protesto gösterisinin ortasında kaldı. Kalabalığın arasına giren sosyal medya fenomeninin omuzlara alınmasının ardından tekbir ve sloganlara eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Türkiye seyahati sırasında uğradığı Diyarbakır'da beklenmedik bir deneyim yaşadı. Şehri keşfettiği sırada kalabalık bir grubun toplandığını gören genç gezgin, merakına yenik düşerek alanın içine girdi; ancak kısa süre sonra kendisini Hüda Par tarafından düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında buldu.

MERAKLA GİRDİ, OMUZLARDA ÇIKTI 

Videonun başında "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, herhangi bir siyasi görüşü olmadığını, sadece kalabalığı merak ettiği için yaklaştığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Amerikalı genç, kısa sürede ilgi odağı haline geldi. 

"KELİME-İ ŞEHADET" GETİRTMEYE ÇALIŞTILAR 

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin Tommy G’ye Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı ve omuzlara alarak "Tekbir" getirdiği görüldü. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen influencer, daha sonra kalabalıkla birlikte "La İlahe İllallah" nakaratları eşliğinde halay çekti.

Protesto alanından hızla uzaklaşırken "Aman Tanrım" diyerek yaşadıklarını özetleyen Tommy G’nin bu videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. 

Elif Yeşil
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı

Netanyahu'ya darbesi büyük! 40 İsrailli gözaltına alındı
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız

Trump, ablukayı kaldırmak için şartını açıkladı! Gözler şimdi İran'da
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı

''İnşallah satın alma opsiyonunu kullanıp bizden satın almazlar!''
16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi

Henüz 16 yaşındaydı! Metro köprüsünde acı kaza
Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı: Sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

Kurallara uymayınca, sürüsünden 8 koyunu kaybetti
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu

Dünyada 5 binde bir! Kabusu bebeklerinde gören aile anlattı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş

Generali Türkiye'yi tehdit eden ülkenin gençlerinden sürpriz hamle