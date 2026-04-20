Haberler

Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Manchester United'dan kiraladığı 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı gelecek yılda da kadrosunda tutmak adına harekete geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Toby Collyer için kararını verdi.

MANU'YA GERİ DÖNÜYOR

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City'e transfer olmasının ardından sakatlık yaşayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu,  yaşadığı sakatlığın ardından sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Ancak Hull City, sadece 5 maçta süre bulabilen Collyer'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Bu doğrultuda Hull City, Toby Collyer'ın geleceği konusunda oyuncunun kendisi ve Manchester United ile ön görüşmelerde bulundu. Genç yıldızın da Hull City'de kalmaya sıcak baktığı dile getirildi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürüldü. 

Salih Söğüt
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

