Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, ara transfer döneminde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Toby Collyer için kararını verdi.

MANU'YA GERİ DÖNÜYOR

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Hull City'e transfer olmasının ardından sakatlık yaşayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlığın ardından sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve sezon sonunda Manchester United'a geri dönecek. Ancak Hull City, sadece 5 maçta süre bulabilen Collyer'ı kadrosunda tutmak istiyor.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Bu doğrultuda Hull City, Toby Collyer'ın geleceği konusunda oyuncunun kendisi ve Manchester United ile ön görüşmelerde bulundu. Genç yıldızın da Hull City'de kalmaya sıcak baktığı dile getirildi. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanmasının beklendiği öne sürüldü.