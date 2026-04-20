Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri artırılırken İzmir'de çekildiği söylenen bir görüntü ise tartışma yarattı. Görüntülerin altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu duruma son verin" çağrısında bulundu.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü olayların ardından Türkiye genelindeki okullarda güvenlik seviyesi en üst noktaya çıkarıldı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hayata geçirilen yeni düzenlemeler kapsamında; okul forması zorunluluğu geri gelirken, velilerin okula girişi randevu sistemine bağlandı ve çanta kontrolleri sıkılaştırıldı.

MAALESEF BU GÖRÜNTÜLER ÜZÜCÜ"

Alınan tedbirlerin yankıları sürerken İzmir'de çekildiği söylenen ve öğrencilerin tek tek güvenlik kontrolünden geçirilerek okula alındığı görüntüler tartışma yarattı. Gündem olan görüntünün altına "Çocukları sıraya dizmişler. Daha mı güvendeler şu an? Hepsi açık hedef", "Hayatımda bundan daha saçma bir şey görmedim. Hem okul dışında açık hedefler hem de toplu biçimde duruyorlar", "Ne kadar iğrenç bir görüntü", "Bu daha problem değil mi güvenlik açısından", "Maalesef bu görüntüler üzücü", "Bu işi eziyet olmadan halledin", "Bunun hızlı bir çözümü olmalı" şeklinde yorumlar yapıldı. 

BAKANLARI ETİKETLEDİLER 

Bir kesim de görüntülerin altına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi etiketleyerek "Bu duruma son verin" çağrısında bulundu. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

Olgun Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

