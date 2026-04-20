Motosiklet koyun sürücünün arasına daldı; sürücü yaralandı, 8 koyun öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yoldan geçen koyun sürüsüne motosiklet çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsünün yaralandığı kazada 8 koyun öldü. Jandarma, koyunların sahibi Osman Koyuncu'ya, sürüyü başıboş ve kontrolsüz bıraktığı gerekçesiyle 1250 TL idari para cezası uyguladı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Fethiye Üzümlü Yolu Değirmenbaşı mevkisinde meydana geldi. Abdülkadir Akdaş idaresindeki 48 AGN 068 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Akdaş'ın yaralandığı kazada 8 koyun öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akdaş, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza sonrası jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede koyunların sahibi Osman Koyuncu'ya, sürüyü başıboş ve kontrolsüz şekilde bıraktığı gerekçesiyle 1250 TL idari para cezası kesildi. Ölen 8 koyun, belediye ekiplerince bulundukları yerden alınarak imha edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı