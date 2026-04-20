Onur Air resmen iflas etti

Onur Air resmen iflas etti
Türkiye'nin havacılık devlerinden Onur Air, 34 yıllık serüveninin ardından resmen iflas etti. Bir dönem 25 ülkede 120'den fazla noktaya uçan şirket, pandeminin yarattığı mali türbülansı aşamadı. Mahkemenin nihai kararıyla iflası tescil edilen şirketin Yeşilköy'deki merkezinde ticari faaliyetler durduruldu. Başlatılan tasfiye süreciyle birlikte kalan mal varlıkları alacaklılar için nakde çevrilecek.

Türkiye’de özel havacılık denilince akla gelen ilk markalardan biri olan ve 34 yıllık bir geçmişe sahip Onur Air için yolun sonu göründü. Bir süredir devam eden hukuki süreçte mahkeme nihai kararını vererek dev şirketin iflasını tescil etti.

25 ÜLKEDE 120'DEN FAZLA NOKTAYA UÇUYORDU

1992 yılında kurulan Onur Air, Türkiye’de özel havacılığın öncü aktörlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Özellikle 2003 yılında iç hat uçuşlarının özel teşebbüse açılmasıyla vites artıran şirket, bir dönem 29 uçaklık dev Airbus filosu ve 1.600’ü aşkın personeliyle sektörün parlayan yıldızı konumundaydı. Binlerce yolcuyu gökyüzüyle buluşturan şirket, 25 ülkede 120'den fazla noktaya uçuş gerçekleştiriyordu.

PANDEMİNİN YARATTIĞI MALİ TÜRBÜLANS AŞILAMADI

Şirketin düşüşü, tüm dünyayı sarsan pandemi süreciyle hız kazandı. 2021 yılında operasyonlarını tamamen askıya alan Onur Air, küresel krizin yarattığı mali türbülansı aşmayı başaramadı. Finansal darboğazdan çıkış yolları aransa da, ekonomik sıkıntılar operasyonların yeniden başlamasına izin vermedi.

HUKUKİ SÜREÇTE NİHAİ KARAR: İFLAS TESCİL EDİLDİ

Şirketin iflasına yönelik daha önce verilen karar, istinaf mahkemesi tarafından bozulmuş ve dosya yeniden görülmek üzere Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmişti. Dosyayı tekrar inceleyen mahkeme, 16 Nisan 2026 itibarıyla son noktayı koydu. Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan kararla şirketin iflası resmiyet kazandı.

YEŞİLKÖY'DEKİ MERKEZ KİLİTLENDİ, TASFİYE BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından Onur Air’in Yeşilköy’deki merkez üssünde tüm ticari faaliyetler resmen sona erdirildi. Şirketin elinde kalan mal varlıklarının, alacaklıların zararlarını karşılamak amacıyla nakde çevrilme süreci başlatıldı. 

