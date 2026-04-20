Evinde ölü bulunan şahıs eski eşi ve çocuklarına not bırakmış
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs, komşularının merak edip eve girmesiyle ölü bulundu. 3 yıl önce boşandığı ve iki çocuğundan ayrı yaşadığı öğrenilen şahsın, ölmeden önce eski eşi ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı ortaya çıktı.
KORKUNÇ GERÇEK KOMŞULARIN MERAKI İLE ORTAYA ÇIKTI
Olay, Yenimahalle Samet Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir haber alınamayan Sercan M.'yi merak eden komşuları kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. İçeri giren komşular, Sercan M.'yi hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARINA NOT BIRAKMIŞ
Sercan M.'nin 3 yıl önce eşinden boşandığı, yalnız yaşadığı, biri kız, biri erkek iki çocuğunun bulunduğu ve çocukların anneleriyle birlikte kaldığı öğrenildi. Sercan M.'nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.