AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini belirtti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB'nin genişlemesinin jeopolitik bir zorunluluk olduğunu, bölgenin Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Hamburg'ta Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." dedi.

Von der Leyen, Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan ucuz enerji, Çin'den ucuz iş gücü ve ABD'den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtti.

AB'nin kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanları Konseyi'nde çoğunluk oylamasına geçilmesi çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa'nın daha hızlı ve etkili karar alabilmesi gerektiğini dile getirdi.

Enerji politikalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan von der Leyen, yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de gerekli olduğunu belirtti. Von der Leyen, "Nükleer enerjiden vazgeçmek bir hataydı." dedi.

Öte yandan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik ortak Avrupa yaklaşımına ihtiyaç olduğunu ifade eden von der Leyen, sosyal medya ve çevrim içi platformlara karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
