Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu

Nesine 2. Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükselen Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyonluk yaşayan ilk ekip ünvanını??????? elde etti.

BURSASPOR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Akınspor, Acar İdman Yurdu, Demirçelikspor, İstiklalspor ve Pınarspor'un 1963 yılında birleşerek kurduğu, beyazını Uludağ'ın karından, yeşilini Bursa Ovası'ndan alan Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, adeta küllerinden doğuyor. Süper Lig'de 2009-10 sezonunu şampiyon tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlılar, mali sıkıntıların ardından 2018-2019 sezonunda küme düştü. Bursa temsilcisi, kötü sürecin ardından gidişatı durduramayarak 3. Lig'e kadar geriledi.

BAŞKAN ENES ÇELİK YÖNETİMİ BAŞARIYI GETİRDİ

Bursaspor'un mali ve sportif başarısızlıklar, yönetimde istikrarırn sağlanamamasına da neden oldu. Son olarak Enes Çelik'in başkanlığında maddi bağış kampanyalarıyla taraftarı da arkasına alan yönetim, uzun süre kapalı kalan transfer tahtasını açtı.

MADDİ DESTEK ŞAMPİYONLUKLARI GETİRDİ

Bursaspor, yapılan transferlerle 3. Lig'i en yakın takipçisinin 10 puan önünde zirvede bitirdi. Kadrosunu 2. Lig'de de güçlendirmeye devam eden yeşil-beyazlılar, şampiyonluğun en büyük adayı olarak sezona başladı. Taraftar desteği ve yakalanan havayla Bursa temsilcisi, 2. Lig'de de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 1. Lig'e yükseldi.

PROFESYONEL LİGLERİN TAMAMINDA ŞAMPİYON

Bursaspor, bu süreçte profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım ünvanını da aldı Türk futbolunun zirvesi Süper Lig'de de şampiyon olan Anadolu'nun köklü kulübü, en düşük lig olan 3. Lig'de de kupa kaldırma başarısı gösterdi. Yeşil-beyazlılar, 1966-1967 ve 2005-2006 sezonlarında da 1. Lig'i şampiyon tamamladı.

İÇ SAHADAKİ TÜM MAÇLAR KAPALI GİŞE

Bursaspor'un bu süreçteki en dikkati çeken özelliği, taraftarın iç saha maçlarına gösterdiği ilgi oldu. Alt liglerde mücadele etmesine rağmen Bursa'daki maçların neredeyse tamamı 40 bini aşkın taraftar desteğiyle oynandı. Bursaspor'un dün oynanan ve 2. Lig'de şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor maçını ise 45 bin 450 taraftar izledi.