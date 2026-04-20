Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı

Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Artuklu ilçesinde sağanak yağışın ardından su baskını meydana okulda mahsur kalan 75 öğrenci itfaiye ve AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Mardin'in Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. Yağış sonrası su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede temizlik ve tahliye çalışmaları başlattı.

75 ÖĞRENCİ TAHLİYE EDİLDİ

İlçenin Ofis Mahallesi'ndeki Gülseren Enver Tüfekçioğlu İlkokulunda yoğun yağışın ardından su baskını meydana geldi. Okul yönetimi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İtfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 75 öğrenci, okula gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın

Savaşta benzeri görülmemiş hamle! Trump, İran'a çağrı yaptı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da

Dünyanın gözü İslamabad'da! ABD heyeti yola çıktı, İran ise...

İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memura güzel haber: Düzenleme kabul edildi, 247 bin TL ödeme yapılacak
Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı

Son 1 yılda kendisine verdiği zarar akıllara ziyan
Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi

Sahilde Harry ve Meghan’ı takmayan kadın kahraman ilan edildi
İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Genç doktorun yanarak can verdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı?

Otobüste takma diş bulan muavinin sorusu yolcuları kırdı geçirdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi

Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi