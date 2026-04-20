Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik diplomatik nezaketi aşan açıklamaları iki ülke arasında soğuk rüzgarlar estirirken, beklenmedik ve bir o kadar sıcak bir hamle Uganda’nın sokaklarından geldi. Siyasetin gergin gündemine inat, Ugandalı bir grup genç, Türk halkının kalbini kazanacak bir eyleme imza attı.

A MİLLİ TAKIM İÇİN ÖZEL BESTE

Bir grup genç futbolun birleştirici gücünü kullandı. A Milli Futbol Takımımız için özel bir beste hazırlayan gençler, ritim ve dans eşliğinde Türkiye’ye olan sevgilerini haykırdı. Kendine has tarzlarıyla izleyenleri güldüren grubun neşesi, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

UGANDALI GENERAL NE DEMİŞTİ?

Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat talep eden ve daha da ileri giderek "Türkiye’nin en güzel kadınıyla evlenmek istediğini" ilan eden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, son olarak bir Türk şirketine kafayı takarak "Türk şirketiyle olan sözleşmemizi iptal edeceğiz. Daha az paraya daha iyi iş çıkaracak birçok Çinli şirketim var" demişti.