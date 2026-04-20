Hakan Fidan çantasından haritayı çıkardı, 'Coğrafya kader midir' sorusunu yanıtladı

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), bu yıl sadece diplomatik temaslara değil, hafızalardan silinmeyecek bir "strateji dersine" de sahne oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kendisine yöneltilen "Coğrafya kader midir?" sorusuna, diplomasi masasında eşine az rastlanır bir yöntemle yanıt verdi.

Bakan Fidan, sorunun hemen ardından çantasından çıkardığı haritayı masaya sererek, Türkiye’nin jeopolitik konumunu ve bölgesel vizyonunu somut verilerle anlattı.

"BURASI TİCARET YOLLARININ KALBİ"

Harita üzerindeki stratejik noktaları tek tek işaret eden Bakan Fidan, Türkiye’nin içinde bulunduğu havzayı şu sözlerle tanımladı:

"Bakın, şu bölge özellikle ticaret yollarının kalbi konumunda. Bizim burada savunduğumuz strateji aslında sadece bölgesel değil, küresel bir dengeyi de gözetiyor. Buradan geçen hattın güvenliği demek, aslında tüm bu havzanın ekonomik istikrarı demek."

SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYALOG VE HAK MÜCADELESİ

Bakan Fidan, Türkiye’nin bölgedeki varlığının bazı çevrelerce farklı yorumlandığına dikkat çekerek, önceliğin her zaman "barışçıl çözüm ve sürdürülebilir diyalog" olduğunu vurguladı. Koridorun etkin kullanılmasının komşu ülkelerin refah payını da artıracağını belirten Fidan, uluslararası hukuk konusundaki kararlılığın da altını çizdi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZ TARTIŞMAYA KAPALI"

Sunucunun uluslararası hukuk ve müttefiklerin tutumuna ilişkin sorusuna ise Fidan, haritadaki kırmızı alanları göstererek net bir yanıt verdi:

"Biz her zaman uluslararası hukuka saygılıyız. Ancak kendi hak ve menfaatlerimizi korumak da en doğal hakkımız. Haritada gördüğünüz şu kırmızı alanlar aslında tartışmaya kapalı olan, bizim egemenlik haklarımızın olduğu bölgeler. Bu konuda herhangi bir taviz vermemiz söz konusu olamaz."

Bakan Fidan'ın çantasından harita çıkararak yaptığı bu deşifre, forumun en çok konuşulan anlarından biri oldu.