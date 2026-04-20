ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim

ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunan AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner’e "ABD ziyaretinden sonra Türkiye’ye dönmeyi zorunlu kılacak bağlara sahip olmadığı” gerekçesiyle vize verilmedi.

Yaşadıklarını X platformundan kamuoyu ile paylaşan Metiner’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Metiner, ilk açıklamasında yaşadığı süreci şöyle anlattı: "20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım. 

"45 DAKİKA BEKLETTİLER"

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. ‘Ayrıca gazeteciniz’ dedi. ‘Evet’ dedim. ‘Bekler misiniz?’ dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. ‘Oturma yerinde bekler misiniz?’ dedi. ‘Biz sizi çağıracağız.’ Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler.

"BU ŞEKİLDE BEKLETİLMEM ONUR KIRICI"

Kalkıp bankodaki görevliye gittim. ‘Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum’ dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım. Talebimin reddedildiğini elime bir kağıt vererek ilettiler.”

PAYLAŞIMINI KALDIRDI 

Metiner, ikinci paylaşımında Dışişleri Bakanlığı’nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığımızdan aradılar. Gerekli hassasiyeti gösterdiler. Onlara çok teşekkür ederim. ABD'nin bu yanlış tutumuna dikkat çekmeyi amaçlayan paylaşımım amacına ulaştığı için, o paylaşımlarımı kaldırma ihtiyacı hissettim" dedi ve paylaşımlarını sildi.

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! 'Suça sürüklenen çocuk' tanımı değişiyor

3 koldan çalışma sürüyor! Çocuk suçları artık böyle tanımlanacak
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü