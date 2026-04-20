Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Houston Rockets formasıyla bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin övgüsünü kazanan milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kez saha içindeki yeteneğiyle değil, sergilediği sportmenlikle alkış topladı.

LEBRON'U GÖRDÜ, SALONLA BİRLİKTE AYAĞA KALKTI

Mücadele öncesi ısınma hareketleri için parkeye çıkan Los Angeles Lakers’ın efsane ismi LeBron James'i gören Alperen Şengün, o anlarda dikkat çeken bir harekete imza attı. Tribünlerdeki binlerce taraftarla birlikte ABD'li oyuncuya saygısından ayağa kalkan Alperen, yaşayan efsaneye olan saygısını bu şekilde gösterdi. O anlarda genç yıldızın yüzündeki hayranlık ve saygı dolu ifade, kameralardan kaçmadı.

LOS ANGELES LAKERS'TAN ALPEREN PAYLAŞIMI

Bu özel anlar, Los Angeles Lakers kulübünün resmi sosyal medya hesapları tarafından "Lebron James ısınmaya çıktığında hayranları ayağa kalkıyor. Buna Alperen Şengün de dahil!'' ifadeleriyle paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, basketbolseverler tarafından "Genç bir yıldızın, oyunun efsanesine duyduğu saf sevgi" olarak nitelendirilmesiyle milli yıldıza bu centilmen davranışı nedeniyle birçok tebrik mesajları atıldı.