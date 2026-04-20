Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı

Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı Haber Videosunu İzle
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi Lebron James'in ısınmaya çıktığını görünce tüm taraftarlarla birlikte ABD'li oyuncuya saygı göstererek ayağa kalktı. Los Angeles Lakers Kulübü sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu anlar, binlerce etkileşim alırken kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Houston Rockets formasıyla bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin övgüsünü kazanan milli basketbolcu Alperen Şengün, bu kez saha içindeki yeteneğiyle değil, sergilediği sportmenlikle alkış topladı.

LEBRON'U GÖRDÜ, SALONLA BİRLİKTE AYAĞA KALKTI

Mücadele öncesi ısınma hareketleri için parkeye çıkan Los Angeles Lakers’ın efsane ismi LeBron James'i gören Alperen Şengün, o anlarda dikkat çeken bir harekete imza attı. Tribünlerdeki binlerce taraftarla birlikte ABD'li oyuncuya saygısından ayağa kalkan Alperen, yaşayan efsaneye olan saygısını bu şekilde gösterdi. O anlarda genç yıldızın yüzündeki hayranlık ve saygı dolu ifade, kameralardan kaçmadı.

LOS ANGELES LAKERS'TAN ALPEREN PAYLAŞIMI

Bu özel anlar, Los Angeles Lakers kulübünün resmi sosyal medya hesapları tarafından "Lebron James ısınmaya çıktığında hayranları ayağa kalkıyor. Buna Alperen Şengün de dahil!'' ifadeleriyle paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, basketbolseverler tarafından "Genç bir yıldızın, oyunun efsanesine duyduğu saf sevgi" olarak nitelendirilmesiyle milli yıldıza bu centilmen davranışı nedeniyle birçok tebrik mesajları atıldı. 

Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar

Yeni adımlar atılıyor! Okul saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz

Adres vererek tehdit etti: Anlaşmazsanız hepsini havaya uçururuz
Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor! Sebebi şaşırtıcı
Seray Kaya, 'Sultana' filminin setinde sınırları zorladı

Rolüne böyle hazırlandı

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor

Galatasaraylıların büyük hayali için ilk kazık vuruluyor

Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor! Sebebi şaşırtıcı
Otobüste unutulan çantadan servet çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Otobüste unutulan çantadan servet çıktı
Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğu sürpriz isim

Sağ gösterip sol vurdular! Burak Yılmaz'ın yerine sürpriz isim