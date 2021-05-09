Cihanbeyli Haberleri

Cihanbeyli - 11.03.2021

"200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20.000 dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz" Mercimek, toprak seçiciliğinin az olması, kışa ve kurağa dayanıklılığının yüksel olması ve kökleri sayesinde toprağa havadaki azotu bağlaması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu anlatan Karadeniz, "TÜİK 2018/2019 pazarlama yılı verilerine göre ülkemizin yeterlilik oranı kırmızı mercimek için yüzde 75, yeşil mercimek için yüzde 87'dir. İlimizde arz açığının azaltılması, nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması ve toprak yapısının düzeltilmesi için ve mercimek üretim alanlarının artırılması için 'Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında yürütülecektir. Proje kapsamında Kulu, Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapılmakta olup; bugün projenin uygulandığı tüm ilçelerimizde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20 bin dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz" diye konuştu.