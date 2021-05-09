Cihanbeyli Haberleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Haberler ›› Cihanbeyli Haberleri
Facebook'ta Paylaş
Twitter'da Paylaş
Instagram'da Takip Et
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Cihanbeyli Haberleri

Cihanbeyli haber, Cihanbeyli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Cihanbeyli: KONYA'DA ETKİLİ OLAN KUM FIRTINASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTICihanbeyli - Bugün

KONYA'DA ETKİLİ OLAN KUM FIRTINASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cihanbeyli: Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktıCihanbeyli - Bugün

Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı

Cihanbeyli: Sayıları 600'e ulaşan obruklar, yerleşim yerleri için tehlike teşkil ediyorCihanbeyli - 02.05.2021

Sayıları 600'e ulaşan obruklar, yerleşim yerleri için tehlike teşkil ediyor

Cihanbeyli: Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kameradaCihanbeyli - 29.04.2021

Konya'da baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Cihanbeyli: Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kameradaCihanbeyli - 28.04.2021

Konya'da baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza kamerada

Cihanbeyli: Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralıCihanbeyli - 24.04.2021

Konya'da trafik kazası: 1'i çocuk 3 ölü, 1 yaralı

Cihanbeyli: Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıCihanbeyli - 23.04.2021

Hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Cihanbeyli: Tuz Gölü için yeni yatırımlarCihanbeyli - 18.04.2021

Tuz Gölü için yeni yatırımlar

Cihanbeyli: Konya İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Konya Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Konya İmsakiyeCihanbeyli - 14.04.2021

Konya İftar Vakti 14 Nisan 2021 - Konya Sahur Vakti 15 Nisan 2021: Konya İmsakiye

Cihanbeyli: Başkan Altay: 'Konya'daki birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor'Cihanbeyli - 12.04.2021

Başkan Altay: "Konya'daki birlik ve beraberlik gıpta ile takip ediliyor"

Sayıları 600'e ulaşan obruklar, yerleşim yerleri için tehlike teşkil ediyor
Cihanbeyli - 11.04.2021
TOKİ Projesi'yle Konya ve Aksaray'da 4 bin 780 konut inşa ediliyor
Proje kapsamında, Konya'nın diğer ilçeleri Emirgazi'de 142, Halkapınar'da 170, Cihanbeyli'de 210 konut yapımı planlanıyor.
Cihanbeyli: Son dakika: Konya'nın 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi hayatını kaybettiCihanbeyli - 10.04.2021

Son dakika: Konya'nın 9 ilçesinde 33 kişi sobadan zehirlendi, 3 kişi hayatını kaybetti

Cihanbeyli - 25.03.2021
Konya'nın 17 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.
Cihanbeyli: Son dakika haberi | Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan puhuya tedaviCihanbeyli - 12.03.2021

Son dakika haberi | Jandarmanın yaralı bulduğu, nesli tükenmekte olan puhuya tedavi

Cihanbeyli - 11.03.2021
Kulu'da çiftçilere 107 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı
"200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20.000 dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz" Mercimek, toprak seçiciliğinin az olması, kışa ve kurağa dayanıklılığının yüksel olması ve kökleri sayesinde toprağa havadaki azotu bağlaması nedeniyle özel bir öneme sahip olduğunu anlatan Karadeniz, "TÜİK 2018/2019 pazarlama yılı verilerine göre ülkemizin yeterlilik oranı kırmızı mercimek için yüzde 75, yeşil mercimek için yüzde 87'dir. İlimizde arz açığının azaltılması, nadas alanlarının değerlendirilmesi, münavebe kültürünün yaygınlaştırılması ve toprak yapısının düzeltilmesi için ve mercimek üretim alanlarının artırılması için 'Mercimek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında yürütülecektir. Proje kapsamında Kulu, Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü ve Hüyük ilçelerimizde sertifikalı mercimek tohumu dağıtımları yapılmakta olup; bugün projenin uygulandığı tüm ilçelerimizde yüzde 25 çiftçi, yüzde 75 bakanlık katkılı 1 milyon 968 bin 500 lira bütçeli 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumunu 20 bin dekarda çiftçilerimiz ile buluşturuyoruz" diye konuştu.
Cihanbeyli: 200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldıCihanbeyli - 10.03.2021

200 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu çiftçilere dağıtıldı

Cihanbeyli: Hırsızlık şüphelisi tutuklandıCihanbeyli - 01.03.2021

Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Cihanbeyli: İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldıCihanbeyli - 01.03.2021

İş arkadaşlarının cebindeki paraları çaldı

Cihanbeyli - 08.02.2021
Konya Valisi Özkan Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerini ziyaret etti
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Altınekin, Cihanbeyli ve Kulu ilçelerine ziyarette bulundu.
Cihanbeyli: Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu olduCihanbeyli - 03.02.2021

Kazada ölen profesörün cenazesi, ailesine teslim edildi; kızı taburcu oldu

Cihanbeyli - 03.02.2021
Konya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı
Kazada, sürücü Akın hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 15 yaşındaki kızı Yelin Su Akın, ağır yaralandı. Yaralı, Cihanbeyli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Cihanbeyli: Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandıCihanbeyli - 02.02.2021

Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı

Cihanbeyli - 27.01.2021
Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız tarımda 2020 yılını değerlendirdi
Yağız, beraberinde Karatay, Altınekin ve Cihanbeyli ilçe ziraat odası başkanları ile düzenlediği basın toplantısında tarım sektörü açısından 2020 yılının değerlendirmesini yaptı.
Cihanbeyli: Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!Cihanbeyli - 12.01.2021

Akra FM frekansı kaç? Akra FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Akra FM radyo frekans numarası!

Cihanbeyli - 06.01.2021
Son dakika haber... Konya'da otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı
Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, otomobilin kaza yapan araçlara çarpması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.
Cihanbeyli: KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?Cihanbeyli - 24.12.2020

KPSS Ortaöğretim Laborant ve diğer sağlık alanları taban ve tavan bölümleri nedir?

Cihanbeyli - 22.12.2020
Konya'da özel çevre koruma bölgesinde avlanan 5 kişiye 11 bin 987 lira ceza verildi
Harekete geçen ekipler, Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Karakol Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle yürüttüğü çalışma kapsamında, bölgedeki 5 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Cihanbeyli: Leyla Güven kimdir, kaç yaşında? Leyla Güven nereli, hangi partiden? Leyla Güven hayatı ve biyografisi!Cihanbeyli - 21.12.2020

Leyla Güven kimdir, kaç yaşında? Leyla Güven nereli, hangi partiden? Leyla Güven hayatı ve biyografisi!

Cihanbeyli: Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven suçu ne, kaç yıl ceza aldı?Cihanbeyli - 21.12.2020

Leyla Güven kimdir? Leyla Güven kaç yaşında, nereli? Leyla Güven suçu ne, kaç yıl ceza aldı?

Cihanbeyli - 16.12.2020
Son dakika haber: Konya'da 5 katlı otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberler... Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Cihanbeyli: Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! Yağışlar olmazsa 2021'de kayıplar yaşanacakCihanbeyli - 10.12.2020

Konya Ovası'nda kuraklık alarmı! Yağışlar olmazsa 2021'de kayıplar yaşanacak

Cihanbeyli: Hüyük, İç Anadolu'da organik çilek üretiminin üssü olduCihanbeyli - 08.12.2020

Hüyük, İç Anadolu'da organik çilek üretiminin üssü oldu

Cihanbeyli - 26.11.2020
Enerya: Konyalılar doğal gaz kullanarak yılda 3 bin 95 lira tasarruf edebilir
Bugün Konya'da 500 binin üzerinde hanenin doğal gaza Enerya ile ulaştığına işaret eden Parlak, "Konya'da merkez ilçelerde ve Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Kulu, Cihanbeyli, Karapınar ve Bozkır ilçelerimizdeki çalışmalarımızın neredeyse sonuna geldik.
Cihanbeyli: Başkan Altay Cihanbeyli'de incelemelerde bulunduCihanbeyli - 24.11.2020

Başkan Altay Cihanbeyli'de incelemelerde bulundu

Cihanbeyli: Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira cezaCihanbeyli - 16.11.2020

Otomobille şahin avına 13 bin 692 lira ceza

Cihanbeyli - 13.11.2020
Konya'da "8 entübe hastanın, hastane sisteminde oksijen bittiği için öldüğü" iddiası yalanlandı
Oksijen taşıyan tankerin söz konusu tarihte saat 22.00 sıralarında gelmesi gerekirken Cihanbeyli ilçesinde arızalanarak geciktiği aktarılan açıklamada, "Aracın sürücüsünden alınan bilgi üzerine, tedbir alınarak aynı binada mevcut bulunan yedek tüplere ilave olarak hastanenin diğer binalarından getirilen tüplerle takviye yapılmış ve hastanede gece boyunca herhangi bir basınç düşüşü yaşanmamıştır.
Cihanbeyli: Konya'da 64 kaçak göçmen yakalandıCihanbeyli - 06.11.2020

Konya'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Cihanbeyli: Taziye evinin tabanı çöktü: 11 yaralıCihanbeyli - 28.10.2020

Taziye evinin tabanı çöktü: 11 yaralı

Cihanbeyli: Kulu'da pancar alımı başladıCihanbeyli - 20.10.2020

Kulu'da pancar alımı başladı

Cihanbeyli - 14.10.2020
Büyükşehir Belediyesi Cihanbeyli'ye 211 kilometre mahalle yolu kazandırdı
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde mahalle yolu ve sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Cihanbeyli: Son dakika haber! Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtıCihanbeyli - 10.10.2020

Son dakika haber! Bakan Kurum, Karatay Termal Tatil Köyü'nü hizmete açtı

Cihanbeyli: Bakan Kurum: 'Konyamız sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır'Cihanbeyli - 10.10.2020

Bakan Kurum: "Konyamız sağlık ve termal turizminin de başkenti olacaktır"

Cihanbeyli: Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın hastalıklardan kurtuluş için dua ettiCihanbeyli - 03.10.2020

Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın hastalıklardan kurtuluş için dua etti

Cihanbeyli: Konya'da, Azerbaycan için dua edildiCihanbeyli - 03.10.2020

Konya'da, Azerbaycan için dua edildi

Cihanbeyli: Son dakika haberleri! Sultan Selim Camisi'ndeki programda Azerbaycan için Fetih suresi okunduCihanbeyli - 03.10.2020

Son dakika haberleri! Sultan Selim Camisi'ndeki programda Azerbaycan için Fetih suresi okundu

Cihanbeyli - 02.10.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
"Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz" Erdoğan, temelini geçen yıl attıkları Konya Teknoloji Endüstri Bölgesindeki Aselsan Silah Sistemleri Fabrikası'nın inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Konya'nın sanayicisi ile iş birliği içinde hayata geçen bu fabrikada üretilen silah sistemlerinin dünyaya ihraç edileceğinin altını çizen Erdoğan, "Savunma sanayini güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi kuruyoruz. Konya'da 24 ilçemize doğalgaz arzını sağladık. Yıl sonuna kadar Cihanbeyli'ye, iki yıla kadar da Hadim ilçemize doğalgaz arzı sağlayacağız.
Cihanbeyli: Akrabalar arasında çıkan 'tarla kavgası'nda iki kişi yaralandıCihanbeyli - 28.09.2020

Akrabalar arasında çıkan "tarla kavgası"nda iki kişi yaralandı

Cihanbeyli: Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurduCihanbeyli - 28.09.2020

Tarlasını sürmekle suçladığı amcasının oğlu ve arkadaşını vurdu

Cihanbeyli: Konya'da obruk oluşabilecek bölgeler uydu görüntüleriyle tespit edilecekCihanbeyli - 03.09.2020

Konya'da obruk oluşabilecek bölgeler uydu görüntüleriyle tespit edilecek

Cihanbeyli: 16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yokCihanbeyli - 02.09.2020

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok

Cihanbeyli Hava Durumu
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
20°
En Yüksek
20°
En Düşük
Cihanbeyli haftalık hava durumuCihanbeyli haftalık hava durumu
Cihanbeyli Namaz Vakitleri
İmsak04:03
Öğle12:52
İkindi16:40
Akşam19:54
Yatsı21:23
Cihanbeyli Namaz VakitleriCihanbeyli Namaz Vakitleri
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Aleyna Tilki Chloe Loughnan
Spor Diego Arda Turan Ozan Tufan Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cihanbeyli Haber, Cihanbeyli Son Dakika Haberleri - Haberler - Cihanbeyli haber sayfamızda Cihanbeyli haberleri okuyabilir, Cihanbeyli son dakika haberleri ve güncel Cihanbeyli gelişmelerini görebilirsiniz. KONYA'DA ETKİLİ OLAN KUM FIRTINASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:37:42. #1.15#

title