Haberler

Cinayet zanlısı dron destekli jandarma operasyonu ile yakalandı

Cinayet zanlısı dron destekli jandarma operasyonu ile yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın zanlısı ve ona yardım eden 3 kişi, jandarma tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonla yakalanırken, olayın azmettiricisi ile zanlıya yardım eden 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, zanlının olay sonrası Ankara'nın Haymana ilçesine kaçtığını tespit etti. Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışmada zanlının buradan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon dron ile havadan takip edildi. Zanlı saklandığı evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kasten öldürme olayını azmettiren 1 şahıs ve suçluyu kaçırma suçunu işlediği tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın azmettiricisi çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek