Cinayet zanlısı dron destekli jandarma operasyonu ile yakalandı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldüren zanlı, jandarma ekiplerince düzenlenen dron destekli operasyonla yakalanırken, olayın azmettiricisi ile zanlıya yardım eden 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi gecesi Cihanbeyli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, zanlının olay sonrası Ankara'nın Haymana ilçesine kaçtığını tespit etti. Ankara Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışmada zanlının buradan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gittiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon dron ile havadan takip edildi. Zanlı saklandığı evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kasten öldürme olayını azmettiren 1 şahıs ve suçluyu kaçırma suçunu işlediği tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın azmettiricisi çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.