Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Saklandığı Evde Yakalandı

Hapis Cezaevi Kaçaklığı: Saklandığı Evde Yakalandı
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, hırsızlık ve silahla tehdit gibi suçlardan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma tarafından saklandığı evin çatı katında yakalandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde farklı suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan kişi, saklandığı evin çatı katında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Cihanbeyli ilçesinde hırsızlık, birden fazla kişi ile silahla tehdit, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin saklandığı ev, jandarma ekiplerince belirlendi. Ekipler tarafından adrese yapılan baskında, şahıs evin çatı katında yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şahıs, daha sonra cezaevine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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