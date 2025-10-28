Haberler

Cihanbeyli'de TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 29 yaşındaki sürücü Ömer Kutay Polat hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ömer Kutay Polat (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesi Bozdağ mevkisinde meydana geldi. Ömer Kutay Polat yönetimindeki 06 DFT 126 plakalı otomobil, Hacı Yetik'in kullandığı plakası belirlenemeyen TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobil sürücüsü Ömer Kutay Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içinde sıkışan Polat'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ardından otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ CİHANBEYLİ KULU DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
İstanbul Finans Merkezi'nin tepesine yıldırım düştü

İstanbul'da ender görünen anlar! Dev binanın tepesine yıldırım düştü
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.