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Konya'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir İhbar Yok

Konya'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Bir İhbar Yok
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Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan olumsuz bir ihbar olmadığını açıkladı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde olumsuz yaşanmadığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günyüzü Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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